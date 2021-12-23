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Netflix Open Your Eyes dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix'te 25 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Open Your Eyes dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgilere içeriğimizde yer verdik.

23 Aralık 2021 Perşembe 10:23
Netflix Open Your Eyes dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Netflix Polonya orijinal içeriği, Open Your Eyes dizisi 25 Ağustos 2021’de yayına girdi. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizi, gerilim, dram ve gizem türünde yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Anna Jadowska ve Adrian Panek otururken, senaryosunu ise Kasper Bajon, Igor Brejdygant ve Milena Dutkowska kaleme alıyor.

Open Your Eyes dizisinin konusu nedir?

Geçirdiği trajik bir kaza nedeniyle hafızasını kaybeden genç kız, hafıza kaybı kliniğinde tedavi görmeye başlayarak yeni bir hayat kurmaya çalışır. Julka, ailesinin öldüğü kazanın ardından yattığı tedavi merkezinde, benzer travmalar yaşayan diğer hastalarla bağ kurmaya başlar. Merkezde ona rehberlik eden Adam ile tanışması hayatını değiştirir. Julka, çok gerçekçi rüyalar görmeye başlar ve bu yerin kendisini iyileştirecek bir yer olup olmadığını sorgulamaya başlar. Genç kız, gerçeği keşfedebilmek için kurumdan kaçmaya çalışır.

Open Your Eyes dizisi oyuncu kadrosu

Maria Wawreniuk (Julka)

Ignacy Liss (Adam)

Michal Sikorski

Wojciech Dolatowski

Klaudia Koscista

Zuzanna Galewicz

Marta Nieradkiewicz

Sara Celler Jezierska

Pola Krol

Marcin Czanik

Martyna Nowakowska

Open Your Eyes fragman:



Son Güncelleme: 23.12.2021 10:23
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NetflixOpen Your Eyes
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