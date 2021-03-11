Netflix Ölümcül Masumiyet filmi konusu ve oyuncuları

Ölümcül Masumiyet (Deadly Illusions) dizisi nedir?

15 Mart 2021 tarihinde yayınlanacak olan dizi 2021 senesine aittir. İlk sezonu için bölüm sayısı toplam 10’dur. İlk sezonu ile ekranlara gelecek olan dizi İngiliz yapımı olmaktadır. Dizinin yönetmenlik koltuğunda Anna Elizabeth James yer almakta. Senaryo ise tekrar Anne Elizabeth James tarafından kaleme alınmıştır. Dizisinin oyuncuları arasında ise Dermot Mulroney, Shanola Hampton, Kristin Davis, Lara Martinez- Cunningham, Grayson Berry ve Greer Grammer bulunuyor. Dizinin orijinal dildeki ismi ise Deadly Illusions’dur. Dizi İngiltere’de ise Grace ismi ile yayın hayatına başlayacaktır.

Ölümcül Masumiyet dizisi neyi anlatacak?

Dizinin konusu, yazmakta sıkıntılar çekmekte olan çok satan bir kadın romancının, ikizlerine bakıcılık yapması için işe aldığı genç bir kız ile arasında olanları anlatacak. Yazar son romanına oldukça takıntılıdır, zaman içinde yaşadığı hayat ve romanı arasındaki çizgi bulanıklaşacaktır. Yaratıcılığı ile arasındaki bağ tıkanan yazar işe bir dadı alır ve bundan sonrasında kurgu ile gerçeklik iç içe girecektir.

Ölümcül Masumiyet dizisinde yer alan oyuncular

Filmin oyuncuları arasında; Dermot Mulroney, Shanola Hampton, Kristin Davis, Lara Martinez- Cunningham, Grayson Berry ve Greer Grammer gibi isimler yer almakta.

Tom Morrison karakterine, Dermot Mulroney hayat veriyor,

Mary Morrison rolünde, Kristin Davis,

Elaine karakterini canlandıran; Shanola Hampton,

Andrea Miller karakterine hayat veren; Lora Martinez- Cunningham,

Dedektif Newhearth rolünde; Grayson Berry,

Alexandra Morrison karakterine; Marie Wagenman hayat verecek,

Bakıcı/3 rolünde; Olivia Taylor bulunuyor,

Kütüphaneci rolünde; Jean Effron,

Angela Hunstman karakterini; Ellen Humphreys,

Dedektif rolünde; Esodie Geiger bulunuyor,

Genç Grace rolünde; Ayla Jane McFall,

Darlene rolünde; Abella Bala bulunuyor,

Genç Kadın; Julia Flores.

Dizinin yayın tarihi ne?

Dizi 18 Mart 2021 tarihinde Netflix platformunda yayın hayatına başlayacak.