Netflix Ölüler Ordusu filmin konusu nedir? Army Of The Dead oyuncuları ve konusu

Özellikle pandemi sürecinde tüm dünya genelinde kullanımı büyük oranda artan Netflix Mayıs ayı takviminde duyurduğu filmler ve dizileri merak edilmeye devam ediyor. Netflix ekranlarında Mayıs ayında yayınlanan Ölüler Ordusu (Army Of The Death) filmi oyuncusu kadrosu ve konusu merak ediliyor.

Ölüler Ordusu filmi konusu nedir?

Ölüler Ordusu filmi oyuncuları kimlerdir?

Netflix’te yayınlanan Ölüler Ordusu filmi adından da anlaşılabileceği gibi zombileri anlatmaktadır. LAs Vegas’ta kendi özgürlüklerini ilan eden zombilere sanılanın aksine son derece güçlü ve hızlı hareket etmektedir. İnsanların büyük zorluk yaşadığı bu dönemlerde bir ordu Las Vegas’ı kurtarmak için harekete geçer.

Filmin başrol oyuncusu WWE şampiyonlarından birisi olan Dave Bautista olurken ayrıca Ella Punell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Ana de la Reguera ve Nora Anezeder dizinin oyuncuları arasında yer alıyor.

Ölüler Ordusu 2 çekilecek mi?

Ölüler Ordusu’nun devam filminin geleceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken filmin izlenme oranlarına göre 2. Filminin çekilip çekilmeyeceği açıklanacak.