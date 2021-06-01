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Netflix Ölüler Ordusu filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix platformunda yayınlanan Ölüler Ordusu filmi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Orijinal adı Army of the Dead olan Ölüler Ordusu filmi konusu ve oyuncu kadrosunu öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 00:53
Netflix Ölüler Ordusu filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Yönetmen koltuğunda Zack Snyder’in oturduğu Ölüler Ordusu filmi Netflix’te yayına girdi. 2004 yapımı Dawn of the Dead’den uyarlanan Ölüler Ordusu ile birlikte izleyicilere aksiyon dolu anlar sunuyor.

Ölüler Ordusu filmi konusu

Orijinal adı Army of the Dead olan Ölüler Ordusu filmi, Nevada’nın vahşi bölgesinde meydana gelen patlama ile daha önce hiç görülmeyen bir zombi türü ortaya çıkıyor. Bu zombiler alışılmışın aksine hızları ve ölümsüzlükleriyle dikkat çekiyor. Yaratıklar Sin City’nin duvarlarla örülmesiyle Las Vegas2ta kendi krallıklarını kuruyor.

Ölüler Ordusu oyuncu kadrosu

Dave Bautista (Scott Ward)

Ella Punell (Kate Ward)

Omari Hardwick (Vanderohe)

Theo Rossi (Burt Cummings)

Garret Dillahunt (Martin)

Hiroyuki Sanada (Bly Tanaka)

Ana de la Reguera (Maria Cruz)

Matthias Schweighöfer (Ludwig Diete)

Nora Anezeder (Lily)

Huma Qureshi (Geeta)

Tig Notaro (Marianne Peters)

Raul Castillo (Mikey Guzman)

Ölüler Ordusu resmi fragman:

 

Ölüler Ordusu filmi izleyici yorumları:

Küçük ve heyecanlı girişin ardından gözler senaryoyu oluşturan karakterlere çevrilir. Bu isimlerin başında Scott Ward isimli eski asker gelmektedir. Las Vegas’ta büyüyüp yetişmesine rağmen şartlar gereği ayrılmak zorunda kalmıştır. Asıl hikâyeyi oluşturan ve bizi final sahnesine kadar meşgul edecek olan diğer isim ise kumarhane patronu Tanaka’dır. Tanaka, eski asker Ward’a hem kendisinin hem de Ward’ın kazanacağı bir teklifte bulunur. Gerek zombi istilası gerekse devletin ağır karşılıkları yüzünden şehre adımını atamayan Tanaka, Ward’dan kumarhane kasasında kalan milyonlarca doları çıkarıp getirmesini ister. Ancak Ward’ın önündeki bir diğer engel ise devletin, şehri yok etme girişimidir.

Ward’ın oldukça kısıtlı bir süresi vardır. Fakat içindeki duygu patlaması görevi kabul etmesine sebep olur. Böylece kendisine eşlik edecek ekip arkadaşlarını toplamaya başlar. Bu isimlerin başında mekanik işlerden sorumlu Cruz gelmektedir. Ayrıca kunaz bir hırsız olan Dieter ve bir diğer asker Vanderohe, ekibin diğer boşluklarını doldurmaktadır.

Ölüler Ordusu, hikâyenin ilk dakikasından itibaren Zack Snyder imzaları taşımaktadır. 150 dakikalık film süresini dolu dolu geçirmek isteyen Snyder, yavaş başlangıcı ile hikâyeye start vermektedir. Özellikle zombi istilasının sebebi üzerinde bir miktar durulduktan sonra karakterlerin etkileyici sahneleri oluşmaya başlar. Gözler ilk olarak Ward’a çevrilirken eski hayatı ile günümüz hayatı arasındaki değişimlere dikkat çekilir. Duygusal ve hikâyeye renk katan dakikaların ardından senaryonun aksiyon kısmı ortaya çıkar. Army of the Dead, beklentileri çok da arttırmak istememekle birlikte özellikle evde olduğumuz hafta sonlarında ideal bir film olarak dikkat çekmektedir. Ağız tadıyla aksiyona ulaşacağınız ve akabinde de zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bir içerik sizleri bekliyor


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:53
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Anahtar Kelimeler:
Netflixölüler OrdusuArmy Of The Dead
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