Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller

Dünyada ve ülkemizde pek çok kullanıcıya sahip olan dijital platform Netflix, Nisan ayı içerikleriyle de izlenme sayılarını katlayacak gibi duruyor. Türkiye’den Fatma dizisi yayına hazırlanırken Friends gibi yayınlandığı döneme damga vurmuş ve hala en çok izlenen yapımlarda Nisan ayı kataloğunda yer alacak dikkat çekici isimlerden oldu.

Ülkemizden iddialı iki yapım da Nisan ayı kataloğunda yer alacak. Burcu Biricik’in başrolünde yer aldığı Fatma 27 Nisan’da yayınlanırken, entrika ve gizem dolu bir başka yapım Şantaj ise 30 Nisan’da yayınlanacak.

Yayınlandığı döneme damga vuran yapımların yanın sıra Netflix kendi orijinal yapımları da Nisan ayında izleyicisiyle buluşturacak. Nisan ayında 4 orijinal Netflix dizisi ve 3 orijinal Netflix filmi yer alacak.

Şüphesiz ki ülkemizde duyurulduğu gün saatlerce Twitter ’da tt olan Friends dizisi de hayranları için en sevindirici haber oldu. Friends dizisi lisanslı olarak tüm bölümleri ile Netflix’te 1 Nisan itibariyle yayına girecek. İşte Netflix Nisan ayında yayınlanacak tüm yayınların listesi;

Sleepers – 1 Nisan

4 çocuğun kaldıkları ıslahevinde başlarına gelen travmatik olayları anlatan gerilim dram filmi 1 Nisan’da yayına giriyor. Yönetmen koltuğunda ise Barry Lavinson yer alıyor.

Friends – 1 Nisan

90’lı yıllardan 2000’ li yıllara uzanan 6 kişilik bir arkadaşlık dizisi olan Friends tüm zamanların gelmiş geçmiş en çok izlenen yapımları arasındaki yerini hala korumaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda David Crane ve Marta Kauffman’ın yer alan Friends yayın duyurusunun ardından saatlerce tt listelerinde yer aldı. Sevilen sitcom 1 Nisan tarihinde tüm bölümleriyle yayınlanacak.

47 Ronin – 1 Nisan

Ustalarının ölmesine neden olan adliye memurunun peşine düşen 47 samuray savaşçısının yaşadıklarını anlatan film, aksiyon ve macera severler için 1 Nisan tarihinde yer alacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Carl Rinsch yer alıyor.

Bandit Bandist’s Silver Angel -1 Nisan

Dayısının düzenlemiş olduğu kanavalda hiç istemediği olaylara karışan Bandit’in, dayısının kanavalı sattığı Angel’a yardım etmeye başlaması sonrası gelişen olayalrı konu alan komedi ve macera dolu yapım 1 Nisan tarihinde izleyiciyle bulıuşacak.

5. Constantine – 1 Nisan

Aksiyon ve gerilim dolu bir film olan Constantine Hellblazer adlı çizgi roman uyarlamasıdır. Konusu ise bir dedektifin intihar olarak kayıtlara geçen bir ölümü araştırmaya başlamasıyla olaylar gelişir.

6. Rambo First Blood – 1 Nisan

Film, Vietnam gazisi John Rambo’nun gittiği kasabada şerif tarafından taciz edilmesiyle başlıyor. Filmin başrolünde Sylvester Stallone yer alıyor.

7. Cypher-1 Nisan 1. Sezon

Kendisini illegal işlerle uğraşan katillerin ortasından bulan FBI ajanının başına gelenleri konu alan dizi 1 Nisan tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Cop and Half 1 Nisan

Bir cinayet anında orada bulunan 8 yaşındaki bir çocuğun bu durumu istediklerini yaptırmak için kullanmasını anlatan ailecek izleyeceğiniz bir komedi filmi.

Rambo 3

Rambo film serisinin 3. Filmi 1 Nisan tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Barbie Princess Adventure 1 Nisan

Barbie’nin başına gelen olayları masal tadında bir animasyon seyrine dönüştüren sevilen çizgi film 1 Nisan’da yayınlanacak.

Legend of BraveStarr the Movie 1 Nisan

Bilim kurgu ve fantastik bir çizgi dizi Marshal BraveStarr’ın gezegenini yok edilirken bir şama tarafından kurtarılması ve olaylar dizisini konu alıyor.

Felix the Cat Saves Christmas 1 Nisan

Noeli durdurmak isteyen iki karakterin başlarına gelen olayları konu alan yapım 1 Nisan’da yayınlanacak.

Won Stories 1 Nisan

İnsanların anlam yüklediği giyim nesneleriyle olan hikayelerini anlatan belgesel yapım mini bir dizi şeklinde yayına girmeye hazırlanıyor.

Ten Thousand Saints 1 Nisan

Babasıyla hiç denecek kadar az görüşen bir gencin babasının yanına New York’a gönderilmesinin ardından orada yaşayacağı maceraları konu alıyor.

McQueen 1 Nisan

Başarılı modacı Alexander Mcqueen’in belgeseli yayıa hazırlanıyor.

Irul 1 Nisan

Tanımadıkları bir adamla aynı evde sıkışıp kalan bir çiftin bodrumda ceset bulmalarıyla gelişen olayları konu alıyor.

Dara o Brian Craic Dealer Live 1 Nisan

Yapım bir stand-up gösterisi olarak ekrana gelecek.

Prank Encounters 1 Nisan-2.sezon

Oldukça sevilen şaka programı 2. Sezonuyla ekrana gelecek.

The Platform 1 Nisan 2.sezon

Ortadoğu’da geçen dram dizisi ilk sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Madame Claude 2 Nisan

1960’lı yıllarda bir seks işçisinin saygın bir hale gelmesini anlatan dönem dizisi 2 Nisan tarihinde yayında olacak.

Bitter Daisies 2 Nisan 2.sezon

İspanyol dram dizisi kaybolan küçük bir kızı arayan dedektifi konu alıyor.

The Serpent 2 Nisan

Hippi Yolu adındaki yeri gezmeye giden insanların başına gelen gizemli ölümleri konu alan mini dizi 2 Nisan’da yayına girmeye hazırlanıyor.

God Calling 2 Nisan

Tanrı ile ilginç bir karşılaşma imkânı bulan Sade’in başına gelenler ilginç olay örgüleriyle ekranda yer almaya hazırlanıyor.

Concrete Cowboy 2 Nisan

Kitap uyarlaması olan gençlik filmi olan Netflix orijinal yapımı ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Coded Bias 5 Nisan

Joy Buolamwini isimli MIT Media Lab araştırmacısının yüz tanıma teknolojisinin hatalarını ortaya çıkarmasını anlatıyor.

The Last Kids on Earth Happy Apocalypse To You 6 Nisan

Türkçe’si Dünya Üzerindeki Son Çocuklar adlı yapımda hem eğlenecek hem Jack ve dostlarının hayatta kalmalarını sağlayacaksınız.

Thıs is a Robbery the World’s Biggest Art Heist 7 Nisan

1990 yılında gerçekleşmiş sıradışı bir soyugunu konu alan yapım yayına girmeye hazırlanıyor.

Snabba Cash 7 Nisan 1.sezon

The Way of the Househusband 8 Nisan 1.sezon

Suç ve dram dizisi olarak ekrana gelecek olan yapım çalışkan bir kadının serseri bir genç ve oldukça hoş infazcının yollarının kesişmesini konu alıyor.

Efsane bir Yakuzanın sakin bir hayata geçişini konu alan yapım yayına girmeye hazırlanıyor.

Story of Kale When Someones in Live 8 Nisan

Endonezya yapımı dram dizisi yayına girmeye hazırlanıyor. Film, Dinda ve Kale isimli çiftin geçmişten bu yana gitgelli yaşadıklarını ilişkilerini konu alıyor.

Have you ever Seen Fireflies 9 Nisan

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Türk yapımı dram komedi filmi 9 Nisan’da yayına girmeye hazırlanıyor.

Thunder Force 9 Nisan

Emily Stanton isimli bir bilim kadının insanlara özel güçler kazandırmak için yaptığı çalıişmalar ve olaylar zincirini konu almaktadır.

Night in Paradise 9 Nisan

Hasta bir kız kardeşi olan suç çetesi üyesi bulunduğu çeteden ayrılmaya karar vermesinin ardından gerçekleşen olaylar zincirini konu alan yapım 9 Nisanda ekrana gelecek.

New Gods Nezha Rebon 12 Nisan

Motor yarışı tutkunu bir gencin eski aksiyonlu hayatından karşısına çıkan düşmanlarından sevdiklerini korumaya çalışmasını konu alan yapım 12 Nisan’da ekrana gelecek.

Little 12 Nisan

40 yaşındaki bir kadının 13 yaşına geri dönmesini konu alan eğlenceli ve absürt yapım 12 Nisan’da yayınlanacak.

My Love Six Stories of True Love 13 Nisan

Aşk duygusunun evrenselliğini konu alan belgesel yapım mini dizi olarak yayına girecek.

Mighty Express 13 Nisan 3. Sezon

Üstün zekalı bir ekibin başına gelenleri konu alan çizgi dizi 13 Nisan tarihinde 3.sezonuyla yayına girecek.

Love and Monsters 14 Nisan

Komedi ve aksiyon türündeki filmde sevdiği kız için kıyamet sonrasında çeşitli zorluklarla karşılaşan bir gencin başına gelenleri anlatıyor.

Dad Stop Embarrassing Me’ 14 Nisan

Bekar bir babanın yaşadıklarını konu alan komedi dizisi 14 Nisan’da yayına başlıyor.

Ride or Die 15 Nisan

Rei ve Nanae aşk için birbirlerine dönerken kendilerini birbirlerine olan duygu karmaşası içerisinde bulurlar.

Midway 16 Nisan

2.Dünya savaşı sırasında gerçekleşen Midway Muharebesini konu alan tarihi savaş filmi 16 Nisan’da yayına girecek.

Badem Şekeri 16 Nisan

Görev için Anadolu’ya giden Doktor Mehmet bir köy muhtarı tarafından kaçırılır. Ayşe’ye olan aşkı ile ayakta duran Doktor Mehmet ve Ayşe’nin romantik hikayesi 16 Nisan’da izleyiciyle buluşacak.

Ajeb Daastaans 16 Nisan

4 kısa filmden oluşan Hint yapımı film insan ilişkilerine yapılan garip yaklaşımları konu alıyor.

Ip Man 4 - 16 Nisan

Ip Man ve Bruce Lee’nin karşılaşmasının final bölümünü ele alan yapım 16 Nisan’da yayınlanacak.

Fast and Furious Spy Racers Sahara 16 Nisan 4.sezon

Genç şoför Tony Toretto ve arkadaşları gizli kimliklerle yasa dışı yarış çetesinin içine sızarak casusluk yaparlar. Eğlence dolu çizgi film 16 Nisan’da yayınlanacak.

Arlo the Alligator Boy 16 Nisan

Hiç tanımadığı babasını bulmak için içinde bulunduğu korkunç hayattan çıkarak New York’a giden Arlo’nun başına gelenleri konu alan yapım 16 Nisan’da yayınlanacak.

Dead Places 16 Nisan

Netflix orijinal yapımı dizi Dead place küçük yaşta trajik bir şekilde ablasını kaybeden bir yazarın yeni kitabını yazmak için Güney Afrika’ya dönüşünü ve başına gelenleri konu alır.

Into the Beat 16 Nisan

16 Nisan tarihinde gösterime girecek olan Netflix orijinal yapımı film hayatına ansızın giren hip hop karşısında bir balerinini hayatının nasıl değiştiğini konu alıyor.

Nureyev 19 Nisan

Rudolf Nureyev’in hayatını konu alan belgesel yapım 19 Nisan tarihinde yayına girecek.

Luis Miguel the Series 19 Nisan

Meksika yapımı dram dizisi Luis Miguel’in hayatını ekrana yansıtıyor.

Le Nozze di Laura 21 Nisan

Kitap uyarlaması bir yapım olan filmde taş ocağı sahibinin çalışanlarından birinin kızıyla ilişki yaşamasının ardından beraberinde getiren olayları konu alıyor.

Zero 21 Nisan

Sanatçı olma hayalinden mahallesini korumak için vazgeçen görünmezlik gücü olan bir genci konu alan yapım 21 Nisan tarihinde yayına girecek.

Tutto II Giono Davanti 21 Nisan

Palermonun sosyal politikalardan sorumlu meclis üyesi Adele Cucci’nin hayatını konu alan yapım 21 Nisan’da yayına girecek.

Tony Arzenta 21 Nisan

İşi bırakmak isteyen bir tetikçinin patronları tarafından öldürülmesi ev ardından karısının ve çocuklarının da öldürülmesiyle olayların karışmasını konu alan yapım 21 Nisan tarihinde yayına girecektir.

Lo la Conoscevo Bene 21 Nisan

Gösteri dünyasında adını geniş kitlelere duyurmak isteyen Adriana, Gazometro’nun karşısında bir eve taşınır.

II Posto 21 Nisan

Milona’da işe başlayan bir gencin ailesine destek amaçlı çıktığı bu yolda başına gelenler yapımın konusu olmuştur.

Gemini Man 22 Nisan

Emekli olmasının hemen ardından kendisini öldürmeye çalışan klonla karşı karşıya gelen eski suikastçısının başına gelenleri anlatan yapımın başrolünde Will Smith yer alıyor.

Fatma 27 Nisan

Türk yapımı olan Fatma kaybolan kocasını arayan bir temizlikçinin bir cinayet işlemesi sonrası seri katile dönüşmesi ve olaylar zinciri dizinin konusunu oluşturmaktadır. 27 Nisan’da yayına girecek olan yapımın başrolünde ise Burcu Biricik yer alıyor.