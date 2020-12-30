Netflix Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak’ın konusu ve fragmanı

Dijital bir platform olan Netflix kütüphanesinde 4 bölümden oluşacak yeni bir belgesel dizi olan Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak, gerçek bir hayat hikayesinden alınmıştır. Filmlere konu olan hikayesiyle bu sefer bir belgesel diziye konu olmuştur.

Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak belgesel dizisi, Amerika’nın en kötü seri katillerinden biri olan 1980'li yıllarda medya tarafından Gece Avcısı olarak bilinen Richard Ramirez'in yakalanıp adalete teslimini anlatmaktadır. Night Stalker'ın gazabını yaşamış, birinci ağızdan kişilerle yapılan röportajlar, arşiv görüntüleri ve daha birçoğu üzerine hazırlanmış belgesel dizi 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Netflix kütüphanesinde yer alacak.

Netflix, seyircisinin beğenisine sunulacak olan belgesel dizinin afişini ve fragmanını paylaştı.