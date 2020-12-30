İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Netflix Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak’ın konusu ve fragmanı

Netflix, 13 Ocak itibarıyla kütüphanesine yeni bir belgesel dizi ekleyecek. Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak adlı belgesel dizisinin resmi fragmanı ve afişi izleyicilere sunuldu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:11
Netflix Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak’ın konusu ve fragmanı
Takip Et:

Dijital bir platform olan Netflix kütüphanesinde 4 bölümden oluşacak yeni bir belgesel dizi olan Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak,  gerçek bir hayat hikayesinden alınmıştır. Filmlere konu olan hikayesiyle bu sefer bir belgesel diziye konu olmuştur. 

Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak belgesel dizisi, Amerika’nın en kötü seri katillerinden biri olan 1980'li yıllarda medya tarafından Gece Avcısı olarak bilinen Richard Ramirez'in yakalanıp adalete teslimini anlatmaktadır. Night Stalker'ın gazabını yaşamış, birinci ağızdan kişilerle yapılan röportajlar, arşiv görüntüleri ve daha birçoğu üzerine hazırlanmış belgesel dizi 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Netflix kütüphanesinde yer alacak. 

Netflix, seyircisinin beğenisine sunulacak olan belgesel dizinin afişini ve fragmanını paylaştı. 



Son Güncelleme: 30.12.2020 13:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixNight Stalker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?

Popüler Haberler

Netflix Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak’ın konusu ve fragmanı
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Hindistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Erken emeklilik artık mümkün
Acemi Anneler dizisinin Sevda'sı Begüm Topçu'nun hayat hikayesi!
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2020
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu doğum tarihi
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ne? Merve Üçer oynadığı diziler
31 Aralık 2020 yılbaşında hangi programlar yayınlanacak?
Gebeliğin 19. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?
Drakula Böceği'nin zararları nelerdir? Nerelerde görülür?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Gelinim Mutfakta programı sunucusu Fatih Ürek kimdir? nerelidir? Fatih Ürek hakkında bilgiler
Damla sulama sistemi için kredi alınır mı? Damla sulama için kredi şartları ve detayları
Acemi Anneler dizisine katılan Deniz Gökçe Kayhan kimdir? Melahat karakteri kimdir?
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
İş kazası rapor parası nasıl alınır? İş kazası rapor parası ne zaman yatar?
Yemin dizisi Semih karakterini kim canlandırıyor? Emre Kerem Ketenci kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.