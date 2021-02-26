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Netflix ne izlesem diyenler için film önerileri

Evde olduğumuz günlerde birçok kişi ne izlesem diye düşünmektedir. Popüler platform Netflix, seyircisine birçok yeni içerik sunmaktadır. Ne izleyeceğini bilmeyenler için birçok öneriye yer verilmiştir. İşte Netflix dizi ve film önerileri...

26 Şubat 2021 Cuma 14:27
Netflix ne izlesem diyenler için film önerileri
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Farklı temalarda dizi ve film içeren Netflix platformunda izlenebilecek en güzel içerikler tavsiye edilmiştir.

Tag (Komedi-Macera)

5 yakın arkadaş çocukken oynadıkları elim sende oyununu her sene tekrar oynuyor. Bu yıl hedefledikleri şey ise şimdiye kadar asla ebelenmemiş arkadaşları! Bu kişi Jeery Pierce. Kadroda Isla Fisher, Ed Helms, Annabelle Wallis, Jon Hamm yer alıyor.

The Secret: Dare To Dream (Romantik-Dram)

Başrolde Katie Holmes ve Josh Lucas yer alıyor. Filmin konusu, eşini uçak kazasında kaybeden bir annenin hayatıdır. Miranda’nın 3 çocuğu ve ciddi maddi sıkıntıları var. Evini tamire gelen Bray ile yaşadığı olaylar konu edilmiştir.

Kaçış Yok (Aksiyon-Gerilim)

Jack, Amerikalı bir iş insanıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya’ya gelir. Onlar yerleştikten sonra ülkede iç sorunlar çıkacaktır. Halk isyana yönlenir. Jack ve ailesinin bu zor durumdan kaçışı anlatılmaktadır.

The Call (Fantastik-Gerilim)

Filmin yönetmeni Lee Chung-Hyun’ dur. Filmin konusu, farklı zamanlarda yaşayan iki kadının telefon ile bağlantı kurmasıdır.

Yok Oluş (Bilim kurgu-Macera)

Filmde, bir bölge karantinaya alınmıştır. Bu bölgede anormal olaylar gerçekleşmektedir. Gönüllü bilim insanları bölgeye gönderilecektir. Filmde Natalie Portman ve Oscar Isaac yer alıyor.

Hayatın Kıyısında (Romantik-Dram)

Filmin kadrosunda Elle Fanning, Justice Smith yer alıyor. IMDB puanı 6.5 ‘ tir. Kitaptan uyarlanan filmin konusu, iki insanın ilişkisidir. Theodore, ölmeyi merak eden ve intihara meyilli biridir. Violet ise travmatik bir kayıp yaşadıktan sonra eskisi gibi olmaya çalışıyor. İki zıt karakterin tanışması ve öyküsü konu edilmiştir.

Spenser Kanunları (Aksiyon)

Spenser, eski bir polistir. Boston’ da öldürülen eski mesai arkadaşının cinayetinin gizemini çözmek ister. Boksör Hawk ise ona bu konuda yardımcı olacaktır.

Fractured (Gerilim-Gizem)

Başrolünde Sam Worthington yer almaktadır. Ray, eşi ve kızı ile şükran günü yemeği için yola koyulur. Yoldayken karı ve koca arasında biten sevgi görülmektedir. İstasyonda mola verdikten sonra başlarına garip olaylar gelecektir. Eşi ve kızı kayıp olan Ray’ in verdiği mücadele filmin asıl konusudur.

Bird Box (Bilim kurgu-Korku-Gerilim)

Film, sen sevilen içeriklerden biridir ve aynı zamanda Oscar ödülü de almıştır. Sandra Bullock çocukları ile birlikte kıyamet ortamında mücadele vermektedir.

Azizler (Yerli Komedi)

Aziz karakterinin içinde bulunduğu döngüden çıkmak için verdiği mücadeleyi anlatır. Kadroda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya yer almaktadır.

Gece Vurgunu (Gerilim-Suç)

Kariyer hedefleyen fakat kötü huyları olan Lou Bloom, amacı için her şeyi yapmaktadır. Geceleri şehirde dolaşarak, yaşanan olayları kaydeder.

Ölümsüzlük (Aksiyon-Fantastik)

Çizgi romandan esinlenilmiştir. Devlet tarafından ölümsüzleştirilen bir grup paralı asker, kendilerini saklayarak yaşamaktadırlar.

Ucubeler (Bilim kurgu-Gerilim)

Wendy, normal bir hayat yaşamaktadır. Özel güçleri olduğunu fark eder ve hayatı değişir.

Enola Holmes (Macera-Gizem)

Enola uyandığında annesini bulamaz. Kendini Sherlock ve Mycroft’un yanında bulacaktır. Annesini bulmak için her şeyi yapan Enola, büyük gizemleri aydınlatma yolunda ilerlemektedir.

Fırtına Anı (Dram-Gerilim)

Filmde annesi işe gidince evde yalnız kalan 12 yaşındaki çocuğun karşılaştığı olaylar anlatılır. Nico, komşusunun evinde yaşanan garip olayları fark eder. Eve bakmak için gider ancak bir cinayete tanık olmuştur. Hızlı bir şekilde kaçarken evinin önünde araba çarpar ve Nico orada ölür. Seneler sonra bu eve taşınan insanların karşısına eski bir televizyon ve kaset çıkar. Nico, kaset aracılığıyla onlarla iletişime geçecektir.  

 

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 14:27
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Anahtar Kelimeler:
NetflixDizi
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