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Netflix More than Blue: The Series dizisi konusu nedir? Netflix More than Blue: The Series dizisinde kimler oynuyor?

Türk dizilerinde sık sık karşımıza çıkan zengin kız fakir oğlan konseptiyle ilgili bir yapım da Netflix’ten geldi. Netflix’in yeni dizisi More than Blue: The Series yayınlanmaya başladı. Peki Netflix More than Blue: The Series dizisi konusu nedir? Netflix More than Blue: The Series dizisinde kimler oynuyor? İşte dizi hakkında tüm merak edilenler...

29 Ekim 2021 Cuma 11:13
Netflix More than Blue: The Series dizisi konusu nedir? Netflix More than Blue: The Series dizisinde kimler oynuyor?
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Yıllarca bir çok Türk dizisinde gördüğümüz zengin kız fakir oğlan konsepti Netflix’i de etkiledi. Ünlü dijital yayın platformu Netflix, yeni dizi More than Blue: The Series’i platformunda yayınlamaya başladı. İzleyenlerin gündeminde yer alan More than Blue: The Series dizisinin konusu ve oyuncuları dizi severlerin arama motorlarını meşgul etmesine sebep oldu. Peki Netflix More than Blue: The Series dizisi konusu nedir? Netflix More than Blue dizisinde kimler oynuyor?

Netflix More than Blue: The Series Dizisi Konusu Nedir?

Lösemi hastalığıyla mücadelesine devam eden K, daha çok gençken ailesini bir trafik kazasında kaybeden Cream ile tanışır. Zaman geçtikçe iki taraf da arkadaşlıktan fazlasını hissetmeye başlasa da ikili birbirlerine olan aşkını henüz ilan edemez.

Netflix More than Blue: The Series Dizisinde Kimler Oynuyor?

Yönetmenlik koltuğunda Pei-Ju Hsieh’in oturduğu More than Blue: The Series dizisinin oyuncu kadrosu Gingle Wang,Fandy Fan,Eleven Yao,Figaro Tseng,Ivy Shao,Edison Wang,Phoebe Yuan,Ma Nian Xian,Wang Ko Yuan,Tsai Jia Yin’den oluşuyor. Duygusal bir dönemden geçen dizi severleri derinden etkileyebilecek bir senaryoya sahip olan dizinin konsepti ilk bakışta klişe gibi görünse de işlenişi sayesinde farkını ortaya koymayı başarıyor.


https://youtu.be/KYIfYbraxGk

Son Güncelleme: 29.10.2021 11:13
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Anahtar Kelimeler:
DiziMore Than Blue: The SeriesNetflix
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