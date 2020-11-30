Netflix Messiah yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Messiah 2.sezon sezon yayınlanacak mı?

Messiah dizisinin 2. Sezonunun ne zaman geleceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizi yayın hayatına başlamadan önce bile konusundan dolayı oldukça popüler olmuştu. Dizinin ilk prömiyeri 3 Aralık 2019 tarihinde yapılmıştı. Tüm sezonun prömiyeriyse 1 Ocak 2020 tarihinde yapıldı ve diziyle ilgili haberler basında yerini almaya başladı.

Messiah Konusu Nedir?

Konu, İsa olduğunu veya İsa'nın reenkanasyonu olduğunu iddia eden Al-Masih adında bir adam hakkındadır. Bu adam Orta Doğu'da doğdu ve birçok insanı söylediklerine inandırdı. Zamanla meydana gelen garip, gizemli ve tanrıya benzer şeyler nedeniyle birçok insan arasında giderek daha popüler hale geldi. Adam artık tüm dünyada giderek daha popüler hale geliyor ve bu da insanların kim olduğunu merak etmesine neden oluyor. CIA görevlisi bu adamın gerçek kimliğini araştırmak için peşine takılıyor.

Spekülasyon, ikinci bir sezon olursa, birinci sezon uçurumda bitmediği için İsa'nın dönüşüne daha çok odaklanacağını öne sürmektedir. Al Masih'in yetkileri olağandışı olduğundan dolayı soruşturma devam edecek. Ayrıca Al Masih'in dünya çapında popülerliği, sevenleriyle ilişkilerinde bazı avantajlar sağlıyor. Takipçilerini nasıl kullanacağı ve hikayenin nereye gideceği merak konusu.

Messiah 2.Sezon Oyuncuları

Mehdi Dehbi – Al- Masih

Tomer Sisley – Aviram Dahan

John Ortiz – Felix Aguero

Melinda Page Hamilton – Anna Aguero

Michelle Monaghan – CIA Grevlisi Eva Geller

Stefanie LaVie – Rebecca Aguero

Sayyid El Alami – Jibril Medina

Jane Adams – Miriam Keneally

Messiah 2.Sezon Fan Teorisi

Son zamanlarda Mesih hayranları arasında son derece popüler hale gelen bir fan teorisi bulunmaktadır. Bu teori yalnızca İsa'nın reenkanasyonu olduğunu iddia eden Al Masih adı için geçerlidir. Arapça'da "seçilmiş" anlamına gelmesine rağmen, Hıristiyan Arapçasında bir şekilde "aldatıcı olan mesih" anlamına geliyor. Dilbilim açısından önemi yadsınamaz olsa da dizinin konusuyla bir ilgisi olduğu düşünülebilir.

Messiah 2.Sezon olacak mı?

Netflix dizinin yeni sezonu için henüz bir onay vermedi. Yapımcıların hala beklediği ve bu durumun kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Ancak dizinin izlenme sayısı ve popülerliği bakımından en kısa sürede onay verileceğini belirtti.