Netflix Mayısa ve Üç Savaşçı animasyon dizisi konusu nedir? Netflix'in yeni animasyon dizisi Mayısa ve Üç Savaşçı yayınlanmaya başladı



Netflix, 2021 yılında The Witcher : Nightmare of the Wolf, Luca, Inside Job, Vivo ve Invincible gibi animasyon yapımlarını platformunda yayınladı. Yayınladığı animasyon yapımlarla büyük beğeni kazanan Netflix’in yeni animasyon dizisi Mayısa ve Üç Savaşçı yayınlanmaya başlandı. Animasyon olması sebebiyle ön yargıyla yaklaşılsa da Mayısa ve Üç Savaşçı dizisi, dizi severlerin gündmeinde uzun bir süre kalacak gibi görünüyor. Peki Netflix Mayısa ve Üç Savaşçı animasyon dizisi konusu nedir?

Netflix Mayısa ve Üç Savaşçı Animasyon Dizisi Konusu Nedir?

Mayısa isimli genç bir prenses yakında 15. doğum gününü kutlayacaktır. Yaşına göre oldukça yetenekli ve zeki olan Mayısa babasının klasik daha iyi bir evlat baskısı altındadır. Fakat Mayısa’nın hayalleri babasının hayallerinden oldukça farklı olacaktır. Genç kız da kendi hayallerinin peşinde giderden bir yandan da kraliyet ailesinde yer almanın zorluklarıyla uğraşacaktır.

Jorge R. Gutierrez’in yaratmış olduğu Mayısa ve Üç Savaşçı dizisinde Mayısa, İnka ve Aztek’in kültür ve mitolojisinden bazı anlar izleyenlerle buluşturuluyor. IMDb’den 7,9 puan alan animasyon dizisinin oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

- Zoe Saldana – Mayısa

- Hailey Hermida – Coralia

- Carolina Ravassa – Barbarian Princess

- Jorge R. Gutiérrez – King Teca

- Sandra Equihua – Queen Teca

- Jeff Ranjo – Zapote

- Gael García Benal – Daggers

- Diego Luna – Zatz