Netflix Mart 2021'de yayınlanacak yeni filmler

Netflix mart ayı içerisinde bir çok yeni yapımı izleyicilerle buluşturacak. Bir çok farklı türde bir araya gelecek olan filmler ne zaman Netflix'e gelecek, hangi yapımlar izleyicilerle buluşacak? İşte mart ayında Netflix'te gösterime girecek olan filmler ve detayları...

Ölümcül Masumiyet (18 Mart 2021)

Psikolojik Gerilim türündeki film yaratıcılık konusunda tükenen ünlü bir roman yazarının çocukların için yeni dadı tutmasıyla farklılaşan hayatını konu edinir. Dadının bu yşama dahil olmasıyla yazar gerçekle kurgu arasında kaybolmaya başlar.

Block Adasının Gizemi (12 Mart)

Kötü bir güç adadaki yaşamı tehdit etmeye başlayarak yok edici bir hale gelir. Bu tehlike bir balıkçı ailesinide kötü etkiler. Onlar için tehlikeli, korkunç anlar gelmektedir. Doğa üstü korku türünde olan Block Adası'nın Gizemi 12 Mart Perşembe Günü gösterimde olacak.

Netflix Anime filmleri Mart 2021

B: The Beginning Succession

Pasifik Savaşı: Siyah

Netflix Gençlik-Çocuk filmleri Mart 2021

Moxie (3 Mart 2021)

16 yaşında olan bir genç kızın etrafında ve okulundaki cinsiyetçilik ayrımından bunalıp buna dur demek ister. Bunun için de dergi çıkarmaya karar verir. Bu dergi ile seslerini duyurmaya çalışarak sessizlerin sesi olmayı amaçlamaktadır.

Her şey evet (12 Mart 2021)

Çocuklarının isteklerine hayır diyen ebeveynler, çocuklarının isteklerine karşı bir gün boyunca "Evet demeye karar verirler. Bu karardan sonra aileyi macera dolu anlar bekler. Başrolde Jennifer Ganer'in yer aldığı eğlenceli, uçuk komedi 12 Mart Cuma günü gösterime girecek.

Netflix romantik filmler

Aynı Dalganın İçinde (25 Mart)

Romantik türü içerisinde yer alan film, Sicilya'da doğan masum bir yaz aşkını konu edşnşyor. Dizideki kahramaların büyümesine sebep olan aşkın romantik hikayesini izleyen seyirciler duygusal anlar yaşayacak. Filmin başrollerinde İtalyon oyuncular Elvira Camarrone, Christian Roberto, Donatella Finocchiara yer alıyor.

Üç Adım Uzakta/ Five Feet Apart (24 Mart)

2019 Amerikan yapımı duygusal romantik kategorisindeki film, Kistik Fibrozis (gen hastalığı) hastası olan bir genç kızın başka bir hastaya karşı hislere kapılarak günlük rutinini bozması ve hastane protokolüne meydan okumasını anlatır. Filmin hikayesi kistik fibroz olan Claire Wineland adlı kişiden ilham alınmıştır.

Hayatımın Kampı (26 Mart)

Karşıt Kutuplar /Poli Opposti (31 Mart)

Karşıt Kutuplar

Romantik komedi türünde olan film, aynı binada çalışan ve geçinen bir boşanma avukatı ile bir evlilik danışmanının büyük bir tartışmayla başlayan aşk hikayesini ele alır. 2015 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Sarah Felberbaum, Luca Argentero, Stefano Parisi ve Anna Sadroncik yer alıyor.

Netflix mart ayı dönem filmleri

Kuruluş Ayini (12 Mart)

Netflix komedi filmleri

Simply Black (1. Sezon 17 Mart )

Kara komedi türünde yer alan film,Jean Pascal Zadi'nin ırkçılık karşıtı yaşamını ele alıyor. Başrollerinde ise, Jean Pascal Zadi, Fary Lopes B, Caroline Anglade rol alıyor.

Veba Keçileri/ Cabras da Peste (19 Mart)

Brezilya komedi filmi izlemek isteyenler için harika seçenek. Oyuncu kadrosunda Matheus Nachtergaele, Edmilson Filho, Letícia Lima, Juliano Cazarré ve Leandro Ramos yer alıyor.

Netflix Türk filmleri

Kağıttan Hayatlar (12 Mart)

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı yapım, çöp toplayan Mehmet'in yaşam hikayesini konu ediniyor. Kağıt toplama işinde olan Mehmet günden güne sağlığını kaybetmektedir. Terk edilmiş Ali ile karşılaşınca Mehmet kendi çocukluğunu hatırlar. Ali'yi ailesine götürmek isteyen Mehmet bu süreçte Ali ile bir bağ kurar. Dram türündeki Türk filmi Kağıttan Hayatlar 12 Mart Cuma günü Netflix'de yayınlanacak.

Kovan (26 Mart)

Almanya'da Karadeniz'e dönen Ayşe, annesinin ölmeden önceki dileğini yerine getirmek için arı kovanları ile ilgilenmeye başlar. Dram türündeki filmin başrollerinde, Meryem Uzerli, Hakan Karsa, Feyyaz Duman, Şennur Nogaylar, Şennur Nogaylar ve Burcu Salihoglu rol alıyor.

Netflix Çin filmleri

The Ying Yang Master (19 Mart)

Tarihi Çin film türünde olan yapım ayrıca fantastik aksiyon türünde de yer alıyor. Filmde alemler arasında savaş başlar. Tin Yang ustası Qingming karanlık güce karşı boya ustası il birlikte çalışır. Fakat onlar için tehlike başka bir şeydir. Ying Yang Ustası Qingning, canavarlarla yaptığı anlaşma ve onun yanlışından dolayı düşünülen rahatsızlık sebebiyle tehlikelidir. Bu sırada şeytani Canavar İmğarator güçleri, Ölçek Taşı'nı almak ve büyük bir belayı karıştırmak için insanların dünyasına geri gelecektir.

Netflix Hint filmleri

Pagglait

Umesh Bist'in yazıp yönettiği komedi drama filmi Pagglait, ailesiyle yüzleşmeyi, kendini bulmayı ve çıldırmayı öğrenen genç ve dul bir kadının hikayesini konu ediniyor.

Bombay Gülü (8 Mart)

Hintli yönetmen Gitanjali Rao'nun yazıp yönettiği Hint animasyon filmmi Bambay Rose, bir çiçek satcısının aşk hikayesini kanu alıyor. Bilgisayar ortamında kare kare boyanarak yapılan film 60 sanatçının 18 ay çalışması sonunda yapılmıştır. Animasyon filminin seslendrime kadrosu ise Cyli Khare (Kamala), Amit Deondi (Salim),Raja Khan (Anurag Kashyap), Makrand Deshpande (Mike) adlı Hintli sanatçılar.

Netflix'te gösterime girecek olan filmler ve tarihleri

3/2/2021- Black or White

3/3/2021 – Moxie

3/4/2021- Dogwashers – Parker – Safe Haven

3/5/2021- Sentinelle

3/8/2021- Bombay Rose

3/11/2021- Coven of Sisters

3/12/2021 -YES DAY

3/14/2021- Audrey

3/15/2021- The BFG

3/16/2021- Get on Up – Savages

3/17/2021 – Simply Black

3/18/2021 – Skylines

3/22/2021 – Philomena

3/25/2021 – Caught by a Wave

3/26/2021 – A Week Away – Bad Trip – Croupier

3/29/2021 – Mandela: Long Walk to Freedom

3/31/2021 – At Etenity’s Gate

3/19/2021 – The Yin Yang Master