Netflix Mart 2021 ayında yayınlanacak dizi ve film içerikleri

Online dizi film platformu Netflix, her ay içeriklerine yenilerini ekliyor. Çok sayıda dizi ve filmin yer aldığı Netflix platformunda Mart ayında yeni dizi ve filmler eklenecek.

Netflix’ten yapılan son açıklamada Mart ayı içerisinde en az 3 yapımın platforma ekleneceğini duyurmuştu. Netflix aboneleri platforma Mart 2021 içerisinde eklenecek dizi ve filmleri araştırmaya başladı.

Netflix Mart 2021 yeni dizi ve filmleri

Netflix diziler

The One (12 Mart)

Formula 1: Drive to Survive (19 Mart)

Sky Rojo (19 Mart)

The Irregulars (26 Mart)

Netflix filmler

Kağıttan Hayatlar (12 Mart)

Yes Day (12 Mart)

Netflix orijinal belgeseller

Biggie: I Got a Story to Tell (01/03/2021)

Murder Among the Mormons (03/03/2021)

Last Chance U: Basketbol (10/03/2021)

Netflix çocuk ve aile

Waffles ve Mochi (16/03/2021)

Netflix nedir?

Netflix, dünya çağında hizmet veren online video içerik platformudur. Platform ülkemizde de milyonlarca abonye ulaşmıştır. İçerisinde yerli ve yabancı binlerce dizi filmin yanı sıra Netflix’in hazırladığı orijinal içeriklerde yer almaktadır. Özellikle dünyada etkili olan koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda film ve dizi Netflix üzerinden yayınlanmaya başladı. Ayrıca Türkiye’de birçok Türk yapımı platform üzerinden yayınlandı ve dünyanın birçok ülkesinde izleyici karşısına çıktı.