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Netflix Lupin 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Lupin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dünyada milyonlarca abonesi bulunan dijital platform Netflix yapımı olan Lupin dizisi ilk sezonuyla seyircilerin beğenisini kazanmayı başardı. Birçok kişi Lupin dizisinin 2.sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Lupin dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte yayınlanacağı, konusunun ne olduğunu ve oyuncularını haberimizden ulaşabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 17:15
Netflix Lupin 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Lupin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Dijital platform Netflix’te 8 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Lupin dizisi birçok kişinin beğenisi topladı. Fransız gizem ve gerilim dizisi olan Lupin’i Maurice Leblanc kaleme aldı.

Lupin dizisinin konusu nedir?

Arsen Lüpen’in maceralarından ilham alan hırsız Assane Diop, zengin bir aile tarafından haksızlık yapılan babasının intikamını almak için hazırlanır.

Dizinin hikayesi, Fransa’nın Paris şehrine göç eden Senegalli bir babanın oğlu olan Assane Diop’u anlatıyor. Diop’un babasını patronu Hubert Pellegrini tarafından elmas çalmakla suçlanarak hapishaneye atılır. Hapishanede bu iftirayı kaldıramaz ve kendini asar. 25 sene sonra Assane Diop, hırsızlık, karizma ve kılık değiştirme yeteneğini ile beraber Pelegrini ailesinden intikam almaya çalışır.

Lupin  dizisinin 2.sezonu ne zaman yayınlanacak?

İlk sezonuyla seyircinin dikkatini üzerine çeken Lupin dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte yayınlanacağı tarih hakkında Netflix tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Lupin dizisi oyuncuları kimlerdir?

-Omar Sy-Assane Diop

-Vincent Londez-Kaptan Romain Laugier

-Ludivine Sagnier-Claire

-Clotilde Hesme-Juliette Pellegrini

-Nicole Garcia-Anne Pellegrini

-Hervé Pierre-Hubert Pellegrini

-Soufiane Guerrab-Youssef Guedira

-Antoine Gouy-Benjamin Ferel

-Fargass Assand- Babakar Diop

-Shirine Boutell- Lieutenant Sofia Belkacem

-Etan Simon-Raoul



Son Güncelleme: 29.01.2021 17:15
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Anahtar Kelimeler:
NetflixLupin2.sezon
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