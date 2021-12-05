İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix'te yayınlanmaya başlayan Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgileri öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

05 Aralık 2021 Pazar 20:00
Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

İtalya yapımı Luna Park dizisi Netflix’te 30 Eylül itibariyle yayına girdi. 1960’lı yılların Roma’sında geçen dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. Romantik drama türündeki dizide 18+ ibaresi bulunuyor.

Luna Park dizisinin konusu nedir?

1960’lı yılların Roma’sında geçen dizide, lunaparkta büyüyen özgür ruhlu Nora ile Roma’nın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Rosa Gabrielli arasındaki arkadaşlık ve başlarına gelen olaylar anlatılıyor.

Luna Park dizisi oyuncu kadrosu

Simonata Tabasco (Nora)

Lia Grieco (Rosa)

Alessio Lapice

Milvia Marigliano

Guglielmo Poggi

Tommaso Ragno

Fabrizia Sacchi

Mario Sgueglia

Paolo Calabresi

Edoardo Coen

Giulio Corso

Luna Park fragman:



Son Güncelleme: 05.12.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Netflix Luna ParkLuna Park
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları
Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları
Gönül Dağı Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu?
Gönül Dağı Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu?
ATV ekranlarının yeni dizisi Destan'ın çekimleri nerede yapılıyor?
ATV ekranlarının yeni dizisi Destan'ın çekimleri nerede yapılıyor?
Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi: Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi: Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Enn yeni Kore dizileri nelerdir ?
Enn yeni Kore dizileri nelerdir ?
ATV Destan Dizisi Uyarlama mı?
ATV Destan Dizisi Uyarlama mı?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları
Zeytin Yaprağı Çayı nasıl yapılır? Bu çayının faydaları nelerdir? İşte mucizevi Zeytin Yaprağı Çayı
7326 yapılandırma süresi ne zaman bitiyor? 7326 yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Gönül Dağı Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu?
Su diyeti ile kilo vermek mümkün mü? Su diyeti ile nasıl kilo verilir?
Kış aylarında evde çiçek bakımı ve önerileri
Üç Kuruş Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş Çıngıraklı Mahalle neresi, gerçekte var mı?
Çorum Belediyesi yardım parası nedir, kimler başvuru yapabilir?
Altın Kelebek’te kimler adaylıktan çekildi?
Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları
Kurye (The Courier) filminin konusu nedir? Kurye (The Courier ) film hakkında yorumlar
Grip ve soğuk algınlığına ne sebep olur? Hastalığa ne iyi gelir? Çabuk iyileşmek için neler yapılmalı?
Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi: Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
ATV'nin yeni dizisi Destan'ın oyuncuları kimlerdir?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Vardiya Amiri ne kadar kazanıyor?
SGK'dan çalışan kadınlar için müjdeli haber geldi! Annelerin altı yıl erken emekli olma hakkı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.