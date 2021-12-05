Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

İtalya yapımı Luna Park dizisi Netflix’te 30 Eylül itibariyle yayına girdi. 1960’lı yılların Roma’sında geçen dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. Romantik drama türündeki dizide 18+ ibaresi bulunuyor.
Luna Park dizisinin konusu nedir?
1960’lı yılların Roma’sında geçen dizide, lunaparkta büyüyen özgür ruhlu Nora ile Roma’nın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Rosa Gabrielli arasındaki arkadaşlık ve başlarına gelen olaylar anlatılıyor.
Luna Park dizisi oyuncu kadrosu
Simonata Tabasco (Nora)
Lia Grieco (Rosa)
Alessio Lapice
Guglielmo Poggi
Tommaso Ragno
Fabrizia Sacchi
Mario Sgueglia
Paolo Calabresi
Edoardo Coen
Giulio Corso
Luna Park fragman:
Son Güncelleme: 05.12.2021 20:00