Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

İtalya yapımı Luna Park dizisi Netflix’te 30 Eylül itibariyle yayına girdi. 1960’lı yılların Roma’sında geçen dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. Romantik drama türündeki dizide 18+ ibaresi bulunuyor.

Luna Park dizisinin konusu nedir?

1960’lı yılların Roma’sında geçen dizide, lunaparkta büyüyen özgür ruhlu Nora ile Roma’nın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Rosa Gabrielli arasındaki arkadaşlık ve başlarına gelen olaylar anlatılıyor.

Luna Park dizisi oyuncu kadrosu

Simonata Tabasco (Nora)

Lia Grieco (Rosa)

Alessio Lapice

Milvia Marigliano

Guglielmo Poggi

Tommaso Ragno

Fabrizia Sacchi

Mario Sgueglia

Paolo Calabresi

Edoardo Coen

Giulio Corso

Luna Park fragman: