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Netflix Lucifer dizisi konusu

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Lucifer dizisi 5. sezonun fragmanlarının yayınlanması üzerine merak edilmeye başlandı. 2018 yılında Netflix tarafından tüm hakları satın alınan ve yayın hayatına devam eden dizinin konusu merak ediliyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:43
Netflix Lucifer dizisi konusu
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Netflix’in en sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen ve ciddi bir hayran kitlesi bulunan Lucifer 5. Sezonunun duyurulması ile birlikte merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Lucifer dizisinin konusunu merak ederken aynı zamanda dizi ile ilgili detayları da araştırmaya başladı.

Netflix dizisi Lucifer

Tom Kapinas tarafından üretilen Lucifer dizisi Amerikan – Fantastik – Polisiye – Komedi türlerinde bir dizidir. İlk defa 25 Ocak 2016’da vizyona giren ve Neil Gaiman, Sam Keith ve Mike Dringenberg tarafından yaratılan dizi The Sandman çizgi roman serisinden esinlenilmiştir. Dizinin senaristliğini ise Mike Carey yapmaktadır. 2016 yılında FOX ile anlaşan dizi ikinci sezon için onay aldıktan sonra devam etmiştir. 29 Mayısıs 2017 tarihinde sezon finali yapan Lucifer 2 Ocak 2018 yılında 3. Sezonu ile izleyici karşısına çıkan Lucifer dizisi ile ilgili 11 Mayısıs 2018 tarihinde 4. Sezonun iptal edildiği ve dizinin son bulduğu açıklamaları sonrasında sosyal medya üzerinden milyonlarca kişi dizinin devam etmesi için kampanya başlattı. Dünya genelinde ‘Lucifer’i Kurtar’ tagı ile gündeme giren dizi 15 Haziran 2018’de Netflix tarafından yayın hakları satın alınarak devam kararı aldı. Dizi 2018 yılından beri Netflix’te devam ediyor.

Lucifer dizisi konusu nedir?

Cehennemin hükümdarı olmaktan bunalan Lucifer Los Angeles’in ihtişamlı ve hareketli yaşamını gördükten sonra cehennemi bırakarak dünyaya yerleşir. Lux adında bir gece kulübü açan Lucifer’ın yerine ise melek kardeşi geçer. Cehennemi sevmeyen kardeş dünyaya gelerek Lucifer’ı tekrar cehenneme götürmek için elinden gelen her şeyi yapar. Lucifer ise dünyaya en yakın yardımcısı Maze ile birlikte gelmiştir. Polis ile çalışmaya başlayan Lucifer Chloe Decker ile tanışarak ortak olur. Zamanla Chloe’ye aşık olan Lucifer bir yandan suçluları yakalarken  diğer yandan kardeşleri ve düşmanları ile uğraşır.



Son Güncelleme: 04.12.2020 00:26
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