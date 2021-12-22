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Netflix Lise Takımı dizisinin konusu ne? Lise Takımı dizisi oyuncuları kimler?

Dijital platform Netflix'te yayınlanmaya başlayan Lise Takımı dizisi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Peki , Lise Takımı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:29
Netflix Lise Takımı dizisinin konusu ne? Lise Takımı dizisi oyuncuları kimler?
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Netflix orijinal yapımı olan Amerikan dizisi Lise takımı, 28 Ağustos 2021 Cumartesi yayınlanmaya başladı. İlk sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizi 14 bölümden oluşacak. İngilizce olarak yayınlanacak serinin çekimleri Amerika da yapıldı.

Orijinal adı ‘Titletown High’ olan dizinin yönetmenliğini Jason Sciavicco yaparken, senaryosuysa gerçek hayattan uyarlanmıştır.

Lise Takımı dizisi konusu ne?

Titletown High dizisi, Georgia kasabasın da yer alan Titletown lise takımının şampiyonluk yolunda oyuncuların özel hayatlarını için verdikleri mücadeleleri konu almakta. Rush Propst yönetiminde olan Titletown takımı, şampiyonluk için gece gündüz demeden çalışmalar yaparken, diğer taraftan da duygusal konularla da uğraşmaktadırlar. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan seri de, tunuvalar da en çok kazanan lise takımının serüveniyle başlıyor.

Lise Takımı oyuncuları kimler?

-Samuel Brown

-Jake Garcia

-Lenley Gross

-Kendall Haden

-Amari Jones

-Morgan Miller

-Grayson Leavy

-Jacarrius Peak

-Ella Sefa

-Kaili Spells

-Malia Spells


Son Güncelleme: 22.12.2021 00:29
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Anahtar Kelimeler:
Lise TakımıTitletown HighLise Takımı KonusuLise Takımı OyuncularıNetflix
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