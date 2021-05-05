Netflix, League of Legends dizisi Arcane fragmanını yayınladı!

Netflix ve Riot Games, 2021 yılı sonbaharda Netflix platformundan, bütün dünyanın beğenisine sunacağı animasyon dizisi Arcane ile dünyaca bilinen League of Legends ekranlara taşıyor.

Dizi, Riot Gamesin televizyon ekranları için hazırladığı ilk dizi niteliğindeki projesi oldu. Riot'un dünyaca popülerliği olan League of Legends evreninde geçecek Arcane, Riot Games'in Fortiche Productions ortaklığıyla geliştirdiği ve yapımcılığını üstlendiği bir animasyon dizisidir. Ütopik kent Piltover ve ezilen yer altı kenti Zaun'da geçen hikaye, efsaneleşen iki LoL şampiyonunun kökenlerini ve onları koparan gücü anlatılıyor.

Netflix Orijinal Animasyon Direktörü, Dominique Bazay yaptığı açıklamalarında şunları söyledi: "League of Legend dünyaca coşku yaratan taraftar topluyor ve bu evrende geçen ilk televizyon dizisi Arcane'e ev sahipliği yapmaktan müthiş bir heyecan duyuyoruz. Dizi, seyircilere heyecanla dolu bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor."

Riot Games hem oyun içindeki hem de oyun dışındaki küresel kitlesini arttırmaya devam ediyor. Videoları dünyada 14milyarı aşkın seyredilen Riot Games’in e-spor ayağı olan Leagueof Legends 2020Dünya Şampiyonası, bir çok alanda rekor kıran seyredilme sayıları ile dikkatleri topluyor. Dünya genelinde tüketilen toplam bir milyar saatten fazla şampiyona içeriği, LoL'ü gezegenin en çok izlenen e-sporu konumuna getirirken final mücadelesi, dakika başına 23,04milyon seyirciye ulaştı ve anlık olarak da en yüksek seyirci sayısında 45milyonu geçti.