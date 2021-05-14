Netflix, La Casa de Papel’in final sezonunun çekimlerinin tamamlandığını duyurdu!

İlk sezonundan itibaren büyük bir yankı uyandırandizisi, 5. sezonuyla final yapıyor. Daha önce dizinin 5. sezonuyla final yapacağı duyurulurken, konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.Türkiye’den yapılan açıklamayla, dizinin final sezonunun çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu. Dizinin izleyenleri bu açıklamanın ardından oldukça heyecanlandı. Dizinin 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmazken, bu yılın sonuna kadar dizinin izleyenlerle buluşması hedefleniyor. İşte Netflix Türkiye’nin yaptığı açıklama...