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Netflix, La Casa de Papel’in final sezonunun çekimlerinin tamamlandığını duyurdu!

Hem dünyada hem de Türkiye’de büyük bir ilgiyle takip edilen La Casa de Papel dizisinin 5. sezon çekimleri tamamlandı. Netflix Türkiye’den yapılan açıklamayla, çekimlerin tamamlandığı duyuruldu. İşte yapılan açıklama...

14 Mayıs 2021 Cuma 19:19
Netflix, La Casa de Papel’in final sezonunun çekimlerinin tamamlandığını duyurdu!
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İlk sezonundan itibaren büyük bir yankı uyandıran La Casa de Papel dizisi, 5. sezonuyla final yapıyor. Daha önce dizinin 5. sezonuyla final yapacağı duyurulurken, konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Netflix Türkiye’den yapılan açıklamayla, dizinin final sezonunun çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu. Dizinin izleyenleri bu açıklamanın ardından oldukça heyecanlandı. Dizinin 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmazken, bu yılın sonuna kadar dizinin izleyenlerle buluşması hedefleniyor. İşte Netflix Türkiye’nin yaptığı açıklama...


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
NetflixLa Casa De Papel
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