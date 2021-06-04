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Netflix La Casa De Papel yeni sezon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in dünyaca ünlü İspanyol yapımı dizisi La Casa De Papel, 5. sezonu ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin, 5. sezonu her biri 5'er bölümden oluşan 2 parça halinde izleyici karşısına çıkacak. Peki dizinin bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

04 Haziran 2021 Cuma 15:24
Netflix La Casa De Papel yeni sezon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
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Netflix’in sevilen yapımları arasında yer alan La Casa De Papel’in yeni sezonu merakla bekleniyor. Beşinci sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan dizinin bu sezonu iki parça halinde yayınlanacak. Her parça beş bölümden oluşacak. Dolayısıyla beşinci sezon toplamda 10 bölüm olarak izleyici karşısına çıkacak. İlk parça 3 Eylül tarihinde yayınlanacak iken ikinci parça ise 3 Aralık 2021 tarihinde izleyici ile buluşacak.

Beşinci sezonda neler olacak?

Soygun ekibi 100 saatten fazla süredir İspanya Merkez Bankası’nda kilitlidir. Ekip, Lizbon’u kurtarmış olsa da içlerinden birini kaybetmiştir. Bu sebepten ötürü p-onları zor zamanlar beklemektedir.

Profesör ise Sierra tarafından esir alınmıştır. Dolayısıyla ekibin bir kaçış planı yoktur. Başka bir sorunları olmadığını düşünürlerken karşılarında çok daha güçlü bir düşman vardır.

Soygun ekibinin karşısında bir ordu vardır. Tarihin en olaylı ve en büyük soygununun sonuna gelinirken olaylar savaş haline bürünür.

Final sezonundan gelen ilk fotoğraflarda İspanya Merkez Bankası’nın hem içinde hem de dışında büyük bir kaos olduğu görülmektedir.

Profesör, Sierra’nın tuzakları karşısında hazırlıksız yakalanarak büyük bir çaresizliğin tam ortasına düşmüştür. Lizbon’u kurtarmıştır fakat bankadan çıkmak için ekibin bir planı yoktur. Ekip ise oradan çıkmak için her şeylerini ortaya koymaya hazırdır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 15:24
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Anahtar Kelimeler:
NetflixLacasadepapel5.sezon
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