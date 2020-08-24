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Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!

Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama! haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:24
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
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Yayınlandığı ilk sezon itibari ile dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve çok büyük sayıda hayranı olan La Casa De Papel dizisi hakkında son sezon paylaşımları görenleri heyecanlandırdı. La Casa De Papel için Netflix Türkiye’den yapılan Kısım 5: Soygun Sona Eriyor paylaşımı yapıldıktan sonra pek çok dizi hayranı yeni sezonun ne zaman geleceği hakkında intenete başvurmaya başladı.


2017 yılında izleyici karşısına çıkan İspanyol yapımlı La Casa De Papel dizisi 4. Sezonu ile birlikte dünya genelinde büyük bir sükse yaptı. Dizi hayranları 5. Sezonu beklerken Netflix tarafından beklenen paylaşım yapıldı.

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak?

Alex Pina’nın kaleminden çıkan La Casa De Papel dizisi hakkında 5. Sezon ile ilgili henüz bir bilgi bulunmasa da dizinin 2021'in ikinci yarısında vizyonda oalcağı tahmin ediliyor. Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño isimlerinin oyunculuğu yaptığı dizide yeni Sezon fragmanının ise çok geçmeden yayınlanır gözü ile bakılıyor.

Netflix Twitter üzerinden La Casa De Papel paylaşımı yaptı

La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “El atraco llega a su fin” (soygun sona eriyor) açıklaması yapıldı. Netflix Türkiye’nin paylaşımı sonrasında La Casa De Papel ülke gündeminde birinci sırayı aldı.




Son Güncelleme: 24.08.2020 09:24
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samet 2020-08-13 11:31:45

la case de papel bitmiyor sadece 5 kısımda soygun bittiyor yani dizi devam edecek

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melisa 2020-08-14 12:17:20 @samet

araştırabilirsin 5.sezon final sezonu

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