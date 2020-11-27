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Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi

Yeni sezonu milyonlar tarafından beklenen, Netflix platformundan yayınlanan La Casa de Papel dizisi konusunda izleyicilerin kafasında ne zaman başlayacağı konusunda soru işaretleri vardı. Ancak Netflix, yayınladığı yeni sezon fragmanı ile birlikte yayın tarihinin 2021 yılının ikinci yarısında olacağını da duyurdu.

27 Kasım 2020 Cuma 19:24
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
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LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN 5.SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 

tüm Dünya’da yaygınca kullanılan dizi ve film izleme platformu olan Netflix’in tüm ülkelerde olduğu kadar Türkiye’de de oldukça sevilen dizilerinden biri olan La Casa de Papel dizisi dört sezonu geride bıraktı. Tüm izleyicileri merakla 5.sezonu bekliyorlar. Netflix’in yapacağı yeni açıklamayı bekleyen birçok insanların kafasında “5.sezon ne zaman yayınlanacak?” sorusu yer almaktadır. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri büyük ilgiye maruz kalan dizi, ne hakkındadır ve bu kadar büyük ilgi odağı olan dizi ne anlatıyor?

 

 

LA CASA DE PAPEL DİZİSİ NEDİR? KONUSU NEDİR?


 

La Casa de Papel İspanyol yapımı bir soygun dizisidir. Dizinin yaratıcısı Alex Pina, diziye başlarken bu kadar uzun soluklu olmasını planlamamıştı. Tek sezon ancak iki kısım halinde olacak şekilde planlamıştı ancak bu kadar büyük ilgi toplayan diziyi tek sezon ile sınırlayamadı. Birinci sezonu 15 bölümden oluşan dizinin yayınlanma tarihi 2 Mayısıs 2017 tarihidir. İlk sezonu 22 Mayısıs-23 Kasım arasında İspanya televizyon kanalı olan Antena 3 kanalında yayınlandı. 2017 yılının sonlarına doğru Netflix platformu, diziyi yayınlamak için kendi bünyesinde gösterime sokmak doğrultusunda dizinin haklarını satın aldı. Böyle olunca dizinin bölümlerini biraz kısaltarak 22 bölüme yaydı. İlk kısmını 2017 yılının aralık ayında; ikinci kısmını ise 6 Nisan 2018 tarihinde yayınladı. 2018 yılında Netflix, diziye olan ilginin artmasıyla diziye ayrılan bütçeyi artırarak 16 yeni bölümün geleceğini söyledi. Dizinin 3. kısmı 8 bölümden oluşur ve 19 Temmuz 2019 yılında yayınlanmıştır. 4. sezonu ise 3 Nisan 2020’de yayınlanmıştır. Son sezonu 4.sezon olan dizinin 5.sezonunu merakla bekleyen izleyiciler, bekledikleri açıklamaya Netflix’ten ulaşmışlardır.

 

 

5. SEZONU BEKLENEN LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN YENİ SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN? NETFLİX’İN YAPTIĞI AÇIKLAMA NEDİR?

 

Sevilen dizi La Casa de Papel’in beklenen sezonu olan 5.sezonunun yayınlanmasını bekleyen izleyiciler Netflix’in yaptığı açıklamayı merak etmekteydi. İzleyicileri sevindiren haber ise geldi. La Casa de Papel’in 5.sezonu 2021 yılının ikinci yarısında ekranlarda olacaktır. Yapımcısı Alex Pina olan dizinin fragmanı ise çok vakit kaybetmeden pek çok sefer paylaşıldı.



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:24
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Anahtar Kelimeler:
La Casa De PapelYeni SezonNe Zaman5.sezonAlex Pina
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