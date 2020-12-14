Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi ne zaman belli olacak?

Dünya üzerinde milyonlarca izleyiciye ulaşmış olan Netflix orijinal yapımı La Casa De Papel’ in gelecek olan yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyor. En son 4’üncü sezonu ile Netflix platformundan hayranları ile buluşan dizinin nefes kesen sezon finalinin ardından hayranlar 5’inci sezon ile ilgili heyecanlarını saklayamıyor. Bunun üzerine La Casa De Papel’ de, Profesör dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

La Casa De Papel Hayranlarına Profesör’ den Heyecan Veren Paylaşım!

La Casa De Papel dizisinin 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında net bir tarih henüz verilmedi lakin bilindiği gibi 5. sezon, La Casa De Papel’in finali olacak. Netflix ise “Kesin Bilgi: Final sezonu yakında!” şeklinde yaptığı başlık ile dizinin 5’inci sezonunun final sezonu olacağını ve çok yakın bir tarihte başlayacağını duyurdu.

La Casa De Papel’in 5. sezonunun başlangıç tarihi nedir?

La Casa De Papel’ in final sezonu olan 5’inci sezonun yayın tarihi henüz açıklanmadı. Lakin Netflix’ten bakıldığında La Casa De Papel ekranlarında 5. sezon adına, “Kesin bilgi: Final sezonu yakında!” yazmakta. Tam olarak sezon finalinin tarihi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

La Casa De Papel Yeni Sezon Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

LCDP’nin (La Casa De Papel) final sezonu için henüz bir fragman yayınlanmasa da dizi sosyal medya üzerinden hayranlarına mesajlar vermekte. LCDP sosyal medya hesabı üzerinden izleyicilerine 5’inci sezon ile ilgili, “El atraco llega a sun fin!” yani Türkçe anlamı, “Soygun sona eriyor!” paylaşımında bulundu.

LCDP Final Sezonunda İzleyicileri Neler Bekliyor?

Dizinin final sezonunda,, Alvaro Morte tarafından canlandırılmakta olan Profesör’ün yönetimindeki soygun ekibi tarafından yapılmakta olan imkansız soygun nihayet bitecek gibi duruyor. Dizinin 5’inci sezonunda neler olacağı tam olarak bilinmese de drama ve aksiyonun doruklara ulaşacağı düşünülüyor.

LCDP’nin Konusu Ne?

Kendisi bir suç dehası olan Profesör, bir soygun ekibi toparlar. Bir yandan sekiz kişiden oluşan hırsız grubunu kontrol ederken bir yandan polisi manipüle eden profesör, kendilerine birçok rehine alarak İspanya Kraliyet Darphanesini ele geçirir ve burada üretime geçer.

Aslında dizinin yapımcısı olan Alex Pina, dizinin planlamasını iki kısma ayrılan tek sezon olarak yapmıştı. 15 bölümden oluşmakta olan dizinin ilk sezonu 2 Mayısıs 2017’ de ve 23 Kasım 2017 tarihleri arasında bir İspanyol kanalı olan Antena 3’te yayınlandı. 2017 senesinin sonlarında ise Netflix dizinin dünya genelindeki yayın haklarını kendi himayesi altına aldı.

Diziyi kendi himayesi altına alan Netflix, öncelikle diziyi daha kısalttı ve 22 adet bölüme böldü. 1’inci kısmını 20 Aralık 2017’ de dünya genelinde yayınlamaya başladı, 2. kısmı ise izleyici ile 6 Nisan 2018 tarihinde buluştu. Nisan 2018’e gelindiğinde Netflix, dizinin mevcut olan bütçesini daha çok arttırdı ve yepyeni 16 adet bölüm siparişinde bulundu. Bunun üzerine 8 adet bölümü bulunan 3’üncü kısım 19 Temmuz 2019 tarihinde izleyicinin beğenisine sunuldu. 3 Nisan 2020’ de ise 8 bölümlük 4. kısım yayınlandı. Şimdi tüm izleyicilerin gözü, dizinin finali olan 5. kısım da.