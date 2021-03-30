Netflix La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman başlayacak? 5. final sezon için son gelişmeler

Netflix’in sevilen dizisi La Casa De Pape’in 4.sezonu geçtiğimiz sene yayınlanmıştı. İspanyol yapımı dizi son sezonunun son bölümü ile izleyici merakta bırakmıştı. Merakı artan izleyici şimdi de dört gözle 5. sezonu bekliyor. Peki yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel final sezonu detayları

İlk bölümünden itibaren izleyenlerin gönüllerini fetheden dizinin 5. sezonu merakla bekleniyor. Dördüncü sezonda final olacağı söylenen dizi bu söylentileri yalanlamıştı. Yayınlanacak yeni sezon final sezonu olacağı düşünülüyor. Bu sezonda Nairobi’nin anısının devam edeceği ve olayların intikama dönüşeceği tahmin ediliyor. Bu sezonda Profesör’ün de çok sinirleneceği olayların farklı bir boyuta geçeceği düşünülüyor.

Dizinin 5.sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.