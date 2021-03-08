Netflix Kuş Uçuşu dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix dijital alanda dizi, film ve belgesel türünde özgün içerik vererek milyon aboneye sahip olma yolunda ilerliyor.

Özgün dizilere imza atan Netflixsi ''yla karşımıza çıkıyor. Ay Yapım'ın üstlendiği efsane oyuncu kadrosuyla dizinin ne zaman yayınlanacağı sosyal medyada merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer'in olacağı yapıtın senaryosu Meriç Acemi'ye ait.

Yerli dizilerede platformunda yer veren Netflix, 2021 Eylül ayında yayınlanması beklenen Kuş Uçuşu filmiyle ekranlara gelmek için hazırlanıyor.

Netflix'in bu zamana kadar yayınlamış olduğu yerli diziler; Kulüp Pera Palas, Fatma, Bir Denizaltı Hikayesi, 50 metrekare, Azizler, Aşk 101, Masum ve Kördüğüm gibi. 2021 aylık ücretlerine yüzde 50 zam yaptığı için abone sayısını kaybetmemek için birkaç yerli dizi daha ekrana getirmeyi amaçlıyor.