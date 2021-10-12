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Netflix Kulüp dizisi konusu ne, ne anlatıyor? Kulüp dizisi oyuncuları ve tanıtım fragmanı

Netflix platformunda yayınlanacak olan Kulüp dizisi ilk fragmanı ile seyirciyle buluştu. 1955 yıllarını anlatan dizinin yayınlanan ilk fragmanı sonrasında seyirci diziyle ilgili birçok detayı merak etmeye başladı. Peki, Netflix Kulüp dizisi konusu ne, ne anlatıyor? İşte Kulüp dizisi oyuncuları ve tanıtım fragmanı...

12 Ekim 2021 Salı 12:50
Netflix Kulüp dizisi konusu ne, ne anlatıyor? Kulüp dizisi oyuncuları ve tanıtım fragmanı
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Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci ile Fırat Tanış gibi başarılı isimlerin yer aldığı, Netflix'in yeni dizisi Kulüp 5 Kasım tarihinde yayınlanacak.

Kulüp dizisinin konusu nedir?

Dizide, eski bir mahkum olan Matilda, 1955'in en gözde gece kulübünde çalışmaktadır. Matilda karakterinin kızı Raşel, annesi hapisten çıkana dek onun varlığından haberdar değildir. Kızıyla arasında iyi bir ilişki olması için çabalayan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzaklaştırmaya çalışır. Ayrıca Matilda patronu Orhan, gece kulübünün yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim karakterinin egolarıyla da bir mücadele içindedir. Kulübe ayak bastığı andan itibaren başka bir hava katmayı başaran Matilda, çalışanlara cehennem olan kulübün bir yuva olmasını sağlar.



Son Güncelleme: 12.10.2021 12:50
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