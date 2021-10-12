Netflix Kulüp dizisi konusu ne, ne anlatıyor? Kulüp dizisi oyuncuları ve tanıtım fragmanı

Kulüp dizisinin konusu nedir?

Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci ile Fırat Tanış gibi başarılı isimlerin yer aldığı, Netflix'in yeni dizisi Kulüp 5 Kasım tarihinde yayınlanacak.

Dizide, eski bir mahkum olan Matilda, 1955'in en gözde gece kulübünde çalışmaktadır. Matilda karakterinin kızı Raşel, annesi hapisten çıkana dek onun varlığından haberdar değildir. Kızıyla arasında iyi bir ilişki olması için çabalayan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzaklaştırmaya çalışır. Ayrıca Matilda patronu Orhan, gece kulübünün yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim karakterinin egolarıyla da bir mücadele içindedir. Kulübe ayak bastığı andan itibaren başka bir hava katmayı başaran Matilda, çalışanlara cehennem olan kulübün bir yuva olmasını sağlar.

