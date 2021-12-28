Netflix, korku filmi türündeki Sır Yuvası'nı platformunda yayınlamaya başladı

Ünlü yayın platformu Netflix, korku türüne farklı bir açıdan yaklaşan Sır Yuvası filmini an itibariyle izleyenlerle buluşturdu. Korku filmlerinin bazılarında görülen perili ev konseptini hikayesine taşıyan Sır Yuvası filminin konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Sır Yuvası’nın konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sır Yuvası’nın Konusu ve Oyuncuları

İzleyenlere korku verme konusunda oldukça iddialı olan Sır Yuvası, Natalie ve Kevin çiftinin evliliklerini özel nedenlerle bitirmeleriyle başlıyor. Daha sonra evliliklerini kurtarmak adına çeşitli yollara başvuran çift, son çare olarak yeni bir eve taşınarak beyaz bir sayfa açmaya çalışıyor. Fakat bu evde hiç beklemedikleri olaylar yaşıyorlar.

Peter Winther’ın senarist ve yönetmenlik görevlerini üstlendiği yapımın başrollerinde Ashley Greene ve Shawn Ashmore yer alıyor. Britt Baron, Jamie Keller, Diana Hopper, Travis Coles, Juliette Jeffers ve Susan Walters da onlara eşlik ediyor.