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Netflix Kod Adı: Kulüp dizisi ne zaman başlayacak? Kod Adı: Kulüp dizi konusu ve oyuncuları

Netflix Türkiye'deki çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Barış Arduç, Gökçe Bahadır ve Salih Bademci gibi önemli isimlerin oyuncu kadrosunda yer alacağı Kod Adı: Kulüp dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor...

20 Ekim 2020 Salı 23:31
Netflix Kod Adı: Kulüp dizisi ne zaman başlayacak? Kod Adı: Kulüp dizi konusu ve oyuncuları
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Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıyı kapsamında barındıran dijital medya platformu Netflix Türkiye’deki çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Durmaz ile beraber O3 Medya’ın üstleneceği ifade edilen Kod Adı: Kulüp dizisini açıklanmasıyla birlikte izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı.


Yönetmenliği Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce tarafından gerçekleştirilen dizinin senaryosu ise Necati Şahin’in liderliğinde Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü, Rana Denizer’in oluşturduğu grup tarafından yazılıyor. Oyuncu kadrosuna bakıldığında ise Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor.

1955 İstanbul’unda geçen dizide dönemin en önemli kulübünde çalışan Matilda ve kızı Raşel’in hayat hikayesi anlatılıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da onu Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışmaktadır. Elbette diğer yandan çalıştığı gece kulübündeki kişileri de idare etmek bir o kadar güç olacaktır.

Müşterilerin keyiflerine keyif dediği, çalışanlar için ise adeta bir cehennem olan Kulüp, Matilda’nın gelmesiyle birlikte farklı bir mekana dönüşecektir. Belki de en güzel aileyi, ailesizler kuracaktır…



Son Güncelleme: 20.10.2020 23:31
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Anahtar Kelimeler:
NetflixKod Adı:KulüpBarış ArduçGökçe BahadırSalih Bademci
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