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Netflix, klasik romantik filmlerine yeni bir soluk getiriyor! Tek Çare Aşk film konusu ve oyuncuları

Sevilen yayın platformu Netflix, klasik romantik filmlere yeni bir soluk getiriyor. Tek Çare Aşk filminin konusunun ne olduğu film severlerin dilinde. İşte film hakkında öne çıkanlar…

28 Aralık 2021 Salı 17:02
Netflix, klasik romantik filmlerine yeni bir soluk getiriyor! Tek Çare Aşk film konusu ve oyuncuları
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Birçok yapımcı ve yayın platformu, insanların temel ihtiyaçlarından birisi olan aşkı anlatmak için yıllar boyunca birçok filmi beyaz perdeye taşıdı. Kimisi oldukça başarılı gişe rakamlarına ulaşırken, kimisi ise kısa sürede unutulacak kadar hayal kırıklığı yaşattı.

Dünyanın en büyük yayın platformlarından birisi olarak kabul edilen Netflix, romantizm konusuna yeni bir soluk getirme iddiasında bulunan Tek Çare Aşk filmini yayınladı. Peki Tek Çare Aşk filminin konusu nedir?

Erica isimli genç bir kadın, nişanlısı Jason ile beraber hayatını sürdürmektedir. Fakat Erica, hayata olumlu bakmasını sağlayan Jason ile bir anda ilişkisinin sona ermesinin şokunu yaşamak zorundadır. Yaşadığı kötü duygulardan uzaklaşmak isteyen Erica, bir taraftan maddi sorunlarla da boğuşmaktadır. Bu nedenle yeni başlamış olduğu lüks bir tatil köyünde yeni maceralar yaşayacaktır.

Tek Çare Aşk filmi 29 Temmuz yani bugünden itibaren Netflix ekranlarında izleyenlerle buluşuyor olacak. Filmin başrollerinde ise Christina Millian, Sinqua Walls ve Jay Pharoah yer alıyor.


Son Güncelleme: 28.12.2021 17:02
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Anahtar Kelimeler:
NetflixTek Çare Aşk
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