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Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Netflix, açıkladığı yeni Türk Dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olacağı ve Tolga Karaçelik'in yöneteceği bir bilim-kurgu/aksiyon dizisi çekecek.

20 Ekim 2020 Salı 22:09
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
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Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix yeni döneme bomba gibi hazırlanıyor. Bir basın toplantısı ile yeni dönem dizilerini ve oyuncularını tanıtan Nexfilix yeni dönem ilk Türk dizisi olan ‘Bir Denizaltı Hikaye’sini izleyicilerine tanıttı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ’un olduğu ve Tolga Karaçelik’in yöneteceği dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstlendi.

PEKİ DİZİNİN KONUSU NEDİR?


Dizinin konusu ise denizaltında araştırma yapan özgür bir ruha sahip dalış eğitmeni ile bir deniz biyoloğu olan Arman çevresinde dönüyor.

Dizide Tüm dünyayı etkileyen bir doğa felaketinin yaşanmasıyla birlikte deniz biyoloğu olan Arman ve kurduğu ekibi hayatta kalabilmek adına bir askeri denizaltına binmeleri gerekir. Ancak Arman çevresinde neler olduğunu anlamaya çalışırken bir taraftan da binecekleri bu Askeri denizaltının asıl amacının ne olduğunu çözmeye çalışıyordur.



Son Güncelleme: 20.10.2020 22:09
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Anahtar Kelimeler:
NetflixKıvanç TatlıtuğBaşrol
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