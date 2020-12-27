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Netflix Kin filmi konusu nedir? Yılmaz Erdoğan başrolde olacak!

Yılmaz Erdoğan'ın yeni projesinin adı belli oldu. Netflix dijital platformu üzerinden yayınlanacak olan Yılmaz Erdoğan'ın yeni filminin oyuncu kadrosu da netlik kazanmış durumda. Başrolünde Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı filmin konusu ise merak ediliyor.

27 Aralık 2020 Pazar 15:49
Netflix Kin filmi konusu nedir? Yılmaz Erdoğan başrolde olacak!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ÇGHB 2 programının hem akıl hocası hem sunucusu olan Yılmaz Erdoğan, geçen haftalarda programa ara verip yeni projesine başlamak için yerini Eser Yenenler’e bırakmıştı. Yılmaz Erdoğan’ın yeni projesinin ne olduğu netlik kazandı.

Netflix ile anlaştı

BKM Film tarafından Netflix ile anlaşılan Kin filminin yönetmenliğini Türkan Derya üstlenecek. Filmin başrollerindeyse Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu bulunuyor.

Nasıl Gelişti?

ÇGHB 2 programının sunucu koltuğunda bulunan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan’ın film çekimleri için Köyceğiz’de bulunduğunu söylemişti. Eser Yenenler, film bitene kadar Yılmaz Erdoğan’ın yerine kendisinin bakacağını belirtmişti.



Son Güncelleme: 27.12.2020 15:49
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Yılmaz ErdoğanKinNetflixFilm
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