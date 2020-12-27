Netflix Kin filmi konusu nedir? Yılmaz Erdoğan başrolde olacak!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ÇGHB 2 programının hem akıl hocası hem sunucusu olan Yılmaz Erdoğan, geçen haftalarda programa ara verip yeni projesine başlamak için yerini Eser Yenenler’e bırakmıştı. Yılmaz Erdoğan’ın yeni projesinin ne olduğu netlik kazandı.

Netflix ile anlaştı

Nasıl Gelişti?

BKMtarafından Netflix ile anlaşılanfilminin yönetmenliğini Türkan Derya üstlenecek. Filmin başrollerindeyse Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu bulunuyor.

ÇGHB 2 programının sunucu koltuğunda bulunan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan’ın film çekimleri için Köyceğiz’de bulunduğunu söylemişti. Eser Yenenler, film bitene kadar Yılmaz Erdoğan’ın yerine kendisinin bakacağını belirtmişti.