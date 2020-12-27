Netflix Kin filmi konusu nedir? Yılmaz Erdoğan başrolde olacak!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ÇGHB 2 programının hem akıl hocası hem sunucusu olan Yılmaz Erdoğan, geçen haftalarda programa ara verip yeni projesine başlamak için yerini Eser Yenenler’e bırakmıştı. Yılmaz Erdoğan’ın yeni projesinin ne olduğu netlik kazandı.
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Nasıl Gelişti?
ÇGHB 2 programının sunucu koltuğunda bulunan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan’ın film çekimleri için Köyceğiz’de bulunduğunu söylemişti. Eser Yenenler, film bitene kadar Yılmaz Erdoğan’ın yerine kendisinin bakacağını belirtmişti.
Son Güncelleme: 27.12.2020 15:49