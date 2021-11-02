Netflix Kimya filmi konusu nedir? Netflix'in Türk yapımı filmi Kimya izleyenler tarafından beğenildi

Netflix’in 2021 yapımı Türk filmi Kimya, 17 Ekim 2021 Pazar günü itibariyle yayınlanmaya başlamıştı. Dram türündeki yapım izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Yaklaşık 90 dakika olan Kimya’nın konusu izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki Netflix Kimya filmi konusu nedir?

Netflix Kimya Filmi Konusu Nedir?

Kimya Filminde Kimler Oynuyor?

Netflix’in yeni Türk filmi Kimya birbirini tanımayan iki yabancının bir İstanbul gecesinde yollarının kesişmesini ve sonrasında yaşananları konu ediniyor. Kalabalık bir çevreleri içerisinde kendilerini yapayalnız hisseden bu iki insan her ne kadar aralarında büyük bir yaş farkı olsa da aslında birbirlerini çok iyi anlamaları hikayenin merkezinde yer alıyor.

Netflix’in Türk filmi Kimya’da başrol oyuncuları olarak Melisa Şenolsun ve Levent Üzümcü bulunuyor. Onlara Belçim Bilgin, Bora Akkaş, Müge Bayramoğlu, Esra Ruşan, Necip Memili, İrem Sak vr Celil Nalçakan eşlik ediyor.

Kimya filmi pek çok yorumcunun beğenisini kazanmış olsa da bazı kişilere göre hikayenin derinliği yeterince fazla değil. Karakterlerin ve onların etkileşiminin yeterince iyi işlenmemesi de filmin daha başarılı olmasını engelleyen unsurlardan birisi olarak öne çıkıyor.

https://youtu.be/421BtC872So