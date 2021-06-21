Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?

Netflix’in yeni yapımlarından bir tanesi olan Kayıp Korsan Krallığı belgeseli konusu ve oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor. Tarihi içerikli bir belgesel dizi olan Kayıp Korsan Krallığı araştırılmaya devam ediyor.
Uzun yıllar başarılı oyuncu Johnny Deep’in başrolünde olduğu Karayip Korsanları film serisi ile pek çok sinema severe korsanları sevdirmeye başaran yapımcılar Netflix aracılığı ile yeni belgeselini duyurduktan sonra büyük ilgi ile karşılandı.
Kayıp Korsan Krallığı yorumları
Olaylar çok eski yıllara dayanıyor. Denizlerde ortaya çıkan grup halinde ki insanlar nasıl büyüdükleri ve zenginleştiklerini anlatıyor. Korkunç kararlar veren bu grupta ki insanlar verdikleri zararları ve iktidarlarını nasıl koruyacaklar.
Maceradan maceraya atlayan bu insanlar hakkında kimse doğru bilgiyi bilmiyor. Netflix tarafından yapılan Kayıp Korsan Krallığı belgeseli korsanlar hakkında doğru bilgiye yaklaşacağını düşünüyor.
Netflix, Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları
- Yönetmenler: Patrick Dickinson, Stan Griffin
- James Oliver Wheatley – Blackbeard
- Jonathan Ralph Whittaker – Captain Young
- Moneer Elmasseek – Thomas Barrow
- Derek Gibbons – Honigold’s Pirate Spokesma
- Kevin Howarth – Woodes Rogers
- Sinead MacInnes – Mary Hallet
- Robert Ryan – Dr. John Howell
- Sam Callis – Benjamin Honigold
- Mark Gillis – Henry Jennings
- Tom Padley – Charles