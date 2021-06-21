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Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?

Netflix'in yeni belgesel dizisi Kayıp Korsan Krallığı konusu ve oyuncuları ile araştırılmaya devam ediyor. Pek çok dizi sever, Kayıp Korsan Krallığı belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir? sorularını araştırmaya devam ediyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:07
Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?
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Netflix’in yeni yapımlarından bir tanesi olan Kayıp Korsan Krallığı belgeseli konusu ve oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor. Tarihi içerikli bir belgesel dizi olan Kayıp Korsan Krallığı araştırılmaya devam ediyor.

Uzun yıllar başarılı oyuncu Johnny Deep’in başrolünde olduğu Karayip Korsanları film serisi ile pek çok sinema severe korsanları sevdirmeye başaran yapımcılar Netflix aracılığı ile yeni belgeselini duyurduktan sonra büyük ilgi ile karşılandı.

Belgeselde gerçekleşecek maceralar gerçek olaylardan esinlenildi açıklamaları yapılırken korsanlar hakkında detaylı bilgilerin olmaması belgeselin nasıl olacağını merak ettirmeye devam ediyor. Netflix ekranlarında 15 Mart 2021 tarihinde ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşacak olan Kayıp Korsan Krallığı belgeseli araştırılmaya devam ederken dizi yorumları merak ediliyor.

Kayıp Korsan Krallığı yorumları

Olaylar çok eski yıllara dayanıyor. Denizlerde ortaya çıkan grup halinde ki insanlar nasıl büyüdükleri ve zenginleştiklerini anlatıyor. Korkunç kararlar veren bu grupta ki insanlar verdikleri zararları ve iktidarlarını nasıl koruyacaklar.

Maceradan maceraya atlayan bu insanlar hakkında kimse doğru bilgiyi bilmiyor. Netflix tarafından yapılan Kayıp Korsan Krallığı belgeseli korsanlar hakkında doğru bilgiye yaklaşacağını düşünüyor.

Netflix, Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları

  • Yönetmenler: Patrick Dickinson, Stan Griffin
  • James Oliver Wheatley – Blackbeard
  • Jonathan Ralph Whittaker – Captain Young
  • Moneer Elmasseek – Thomas Barrow
  • Derek Gibbons – Honigold’s Pirate Spokesma
  • Kevin Howarth – Woodes Rogers
  • Sinead MacInnes – Mary Hallet
  • Robert Ryan – Dr. John Howell
  • Sam Callis – Benjamin Honigold
  • Mark Gillis – Henry Jennings
  • Tom Padley – Charles

 


Son Güncelleme: 21.06.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
NetflixKayıp Korsan KrallığıKonusuOyuncuları
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