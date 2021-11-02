Netflix Kayıp Kökler belgesel filminin konusu

Çin'in 1979 senesinde yürürlüğe koymuş olduğu "Tek Çocuk Politikası" uygulamasından yola çıkarak o dönemde yaşananlara ve o dönemde evlatlık verilerek hayatları bambaşka bir yere yönelen 3 kız çocuğunun anlatıldığı Kayıp Kökler filmi oldukça sıra dışı bir yapım. Peki, Kayıp Kökler belgesel filminin konusu nedir? Cevabı haberimizin devamında...

Çin'in 1979 senesinde yürürlüğe koymuş olduğu "Tek Çocuk Politikası" ile ülke genelinde keskin bir değişiklik yaşandı. Şehirlerin beklenene göre daha çok ve seri büyüdüğünü işaret edip aile bireylerinin tek çocuk politikasına göre şekillenmesini zorunlu kıldı. Hedefleriyse doğurganlığı düşürüp ekonomik bakımdan refah düzeyine ulaşmaktı. Bu sürede anneler hayallerini tek çocuk üstüne şekillendirmiş olsa da kimisi 2 ya da daha çok çocuk dünyaya getirdi. Fakat yıkıcı hükümet, yaptığı politikanın ardında durup çocukları sağa sola atma konusunda oldukça kararlıydı. Evler yıkıldı, işler ellerinden alındı ve kadınların kısırlaştırılması için yeni yöntemler geliştirildi.

2013 yılından itibaren tek çocuk uygulamasında esneklikler yapılsa da neredeyse 35 sene devan eden acımasız kuralın eksileri yeterince incelenmedi. Ülkeyi refak düzeyine çıkarmak amacı ile yürürlüğe giren bu acımasız politika, getirdiği maddi kreterlere nazaran manevi bakımdan da büyük bir facianın önünü açtı. Binlerce çocuk ya satıldı ya öldürüldü ya da başka ülkelere evlatlık olarak yollandı.

Netflix platformunun 20 Ekim tarihinde yayınladığı Kayıp Kökler belgesel filmi, seneler öncesinde farklı yollar ile evlatlık olarak verilen üç genç kızın geçmişi ile olası geleceğine ışık tutuyor.

Kayıp Kökler belgesel filminin konusu

Tek çocuk politikasının getirilerini ya da daha yıkıcı olan götürülerini anlatmak ne kadar kolay olmasa bile geçen senelerde yayınlanmış olan, yerel ve ulusal bültende söz sahibi olan One Child Nation'la zorul kavramı aşıldı. O dönemleri yaşamış olan ailelerin duyguları, düşünceleri ve ülkede yaşananlara yön veren kusursuz içerikler arasında yer alıyor.

Bugün gösterime giren Kayıp Kökler benzeri konsepti ile yolunu sürdürse de politikanın en yıkıcı boyutları arasında yer alan evlatlık verme kriterine giriş yapıyor. Daha bir yaşında iken evlatlık verilen Lily, Chloe ile Sadie adındaki kızların önce DNT testi yardımı ile kuzen olduklarına, sonrasında da biyolojik ailelerini bulma mücadelesine ışık tutmuş olan yönetmen Amanda Lipitz, duygusallık bakımından oldukça anlamlı bir iş yaptı. 23andMe genetik test servisinin hizmetinin sonucunda 3 kuzeni alarak, doğup büyümüş oldukları Çin'in içine bırakmıştır. Bu belgesel film muhakkak izlenmeli.



Netflix Kayıp Kökler belgesel film fragmanı