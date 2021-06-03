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Netflix Katla dizi konusu ve oyuncuları

Dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netflix ekranlarında yayınlanacak olan ‘Katla’ dizisi izleyiciler şimdiden merak edildi. 17 Haziran 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Katla dizisi konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. İşte Netflix’in İzlanda yapımı Katla dizisi konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde

03 Haziran 2021 Perşembe 17:54
Netflix Katla dizi konusu ve oyuncuları
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17 Haziran 2021 tarihinde Netflix dizi kategorisine eklenecek olan İzlanda yapım ‘Katla’ dizisi yönetmenleri Baltasar Kormakor, Börkur Sigborsson ve Thora Hilmarsdottir olurken dizinin senaryosu Olafur Egilsson, Sigurjon Kjartansson ve Boltaasar Kormakur gibi önemli senaristler tarafından kaleme alındı. Netflix kullanıcıları Katla dizisinin fragmanın  yayınlanmasının ardından konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. İşte Netflix'in yeni dizisi Katla hakkında merak edilen tüm detaylar...

Katla dizisinin konusu nedir?

İzlanda’da Vik adlı bir kasaba yakınlarında bulunan buzulların altında Katla Yanardağı’nın patlaması sonucu kasabaya gelen buzullar gizem yarattı. Kasaba sakinleri dehşet saçan patlamanın ardından gizemli buzulların Vik kasabasına gelmesi üzerine ne yapacağını bilemez. İlk sezonu 8 bölümden oluşan Katla dizisi 17 Haziran 2021 tarihinde Netflix‘te yayınlanacak.

Katla dizisi oyuncu kadrosu!

  • Gudrun Yr Eyfjörd – Grima,
     
  • Iris Tanja Flygenring – Asa,
     
  • Ingvar Sigurdsson – Dor,
     
  • Aliette Opheim – Gunhild,
     
  • Borsteinn Bachmann – Gisli

Katla birinci bölüm tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 03.06.2021 17:54
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