Netflix Kate filmi konusu nedir? Kate filmi oyuncu kadrosu

Kate filmi, hiçbir uyarlama yapılmayan, 2021 yılıyla moden hale getirilmek istenmeyen ya da belli başlı serilerin devamı filmlerden biri olmayan orijinal bir film olarak gözüküyor. Hikayesi yada genel konseptini geçersek, herhangi bir çizgi roman karakteri veya sinematik evre çerçevesinden esinlenilmiş bir konsepte de ışık tutmuyor. Fakat, fazlasıyla orijinal bir konsepti ile dinamikleri bulunsa da hem konusu hem de hikayesinin ilerleyişinde karşımıza çıkan imgeler çok da orijinal ya da sıra dışı değil.

“Tokyo’da hatırı sayılır bir popülerliğe ulaşmış bir suikastçı, son görevinde ölümcül bir zehirle vurulur. Kendisini ölüme terk eden, kendisini yatağa düşüren o kişiyi bulmak için 24 saatten az bir vakti bulunmaktadır.”

Netflix, filmin konusu için yukarıda yazılı cümlelere benzeyen bir şema çiziyor. Orijinal ancak seyircinin Kate’i bir yerlerden tanıma ihtimali olduğunu söyleme sebebimiz de bu konu özetinden kaynaklıdır. Suikastçı, ölümcül zehir, zamana karşı verilen mücadeleler gibi 2000’li yılların başını anımsatan teması ile seyirciyle buluşan film, aksiyon, kan, silah ve Tokyo’nun şehvetli sekans aralıklarını sunuyor.

Kate filminin konusu

Aksiyonla maceranın dışında bazı aile, sevgi ve bağlamsal konulara da filmde yer verilmektedir. Mary Elizabeth Winstead (Kate) ile Woddy Harrelson (Varrick) isimli iki karakterin merkezde tutulduğu filmde, Kate ile Varrick’e ait geçmiş konu ediliyor. Küçük yaşlarında ailesini kaybetmiş olan Kate, Varrick karakteriyle tanıştıktan sonra yeniden hayata tutunur.

Fakat şöyle bir şey var ki o da Varrick’in Kate’i bir suikastçı olarak yetiştirmesidir. Seneler boyu bir yandan baba ile kız bir yandan da patron ile çalışan ikilemiyle yaşar bu ikili. Son görevlerinde yanlış kişinin ölmesi ile ikilinin yolları ayrılma noktasına kadar gelse de Kate’in yapması gereken son bir görevi daha vardır. Fakat bu görevi, kendini 24 saat içerisinde öldürmesine sebep olacak bir zehre çıkıyordur. Ve Kate intikam amacıyla kendisini yeniden sokağa atacaktır. Çünkü kaybedeceği bir şeyi olmadığını düşünür.

Gunpowder Milkshake sonrasında aksiyonu ile enerjisi bol bir hikayenin içinde kadın bir yıldızın bulunması oldukça keyif verici. Winstead’in Kate karakteri ile seyirciyle buluşmasıyla depresif kişiden suikastçı biri haline dönmesi, hikayedeki ilk kıvrımı ortaya atarken yaşamış olduğu değişimi, hayalini kurduğu geleceği gibi kıstaslar başarılı oyunculuğunun sayesinde daha net ve akıcı olarak seyirci ile buluşuyor. Aksiyon sahneleriyle uyumlu tarzı ve kimliği dışında hem göze hem de kulağa hitap eden oyunculuğu da eklenince Kate filminin izlenme nedenleri artış gösteriyor. Kimi zaman vasat, kimi zaman yaratıcı, genel olarak da yüksek tempo ile devam eden hikayenin kurgusu, galiba izlemeye değecek sekans aralıkları sunuyor.

Bizlerin bu doğruda filme on üzerinden verdiğimiz puan 6,5 oluyor.

Kate filmi oyuncu kadrosu

Yönetmeni: Cedric Nicolas-Troyan

Mary Elizabeth Winstead – Kate

Woody Harrelson – Varrick

Miku Patricia Martineau – Ani

Tadanobu Asano – Renji

Jun Kunimura – Kijima

Michiel Huisman – Stephen

Miyavi – Jojima

Mari Yamamoto – Kanako

Kate filmi fragmanı