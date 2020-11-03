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Netflix Kasım 2020 takvimi dizi ve filmleri

Netflix Kasım 2020 takvimi dizi ve filmleri merak ediliyordu. Netflix Kasım ayında yayınlanacak olan dizi, film ve belgeselleri açıkladı.

03 Kasım 2020 Salı 20:58
Netflix Kasım 2020 takvimi dizi ve filmleri
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Online dizi film platformu Netflix içeriklerine yeni yapımları katmaya devam ediyor. Dünya çapında milyonlarca abonesi olan site Kasım ayında içeriklerine yeni dizi ve filmleri katacağını duyurmuştu. Dizi ve film severler yeni yapımların neler olacağı araştırmaya başladı.


Netflix’in Kasım ayında yayınlayacağı diziler şu şekilde;

  • The Crown 4. sezon 15 Kasım tarihinde yayınlanacak.
  • Midas’ın Müritleri 13 Kasım’da yayınlanacak.
  • Virgin River 2. Sezon 27 Kasım’da yayınlanacak.
  • Paranormal 5 Kasım’da yayınlanacak.
  • Bize Çıkan Yollar 10 Kasım’da yayınlanacak.
  • Holdiay Home Makeover with Mr. Christmas 18 Kasım’da yayınlanacak.
  • We Are The Champions 17 Kasım’da yayınlanacak.

Netflix’in Kasım ayında yayınlanacak filmleri ise şu şekilde;

  • Hillbilly Elegey 24 Kasım’da yayınlanacak.
  • The Life Ahead 13 Kasım’da yayınlanacak.
  • Mother 3 Kasım’da yayınlanacak.
  • Şakrak Jangle’ın Noel Serüveni 13 Kasım’da yayınlanacak.
  • Noel Hediyesi Bombardımanı 5 Kasım’da yayınlanacak.
  • The Princess Switch 19 Kasım’da yayınlanacak.

Kasım ayında yayınlanacak belgeseller şu şekilde;

  • Shawn Mendes: In Wonfeder 23 Kasım’da yayınlanacak.
  • Carmel: Maria Marta’yı kim öldürdü 5 Kasım’da yayınlanacak.


Son Güncelleme: 03.11.2020 20:58
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