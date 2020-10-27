Netflix Kasım 2020 takvimi belli oldu! Netflix Kasım 2020'de yayınlanacak diziler ve filmler

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip dijital medya platformu Netflix’in Türkiye için belirlediği Kasım 2020 programı belli oldu. Programda birbirinden ilgi çekici yapımların yer aldığı görüldü.

Kasım Ayında Netflix’te Yayınlanacak Yapımlar

Netflix Türkiye’nin Kasım ayı programına bakıldığında birçok farklı yapım olduğu görülüyor. Bunlar aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi açıklandı. Kasım ayında yayınlanacağı açıklanan yapımlar arasında diziler, filmler, belgeseller hatta anime bir dizi bile yer aldı. Dünya devi platform her geçen gün yapım skalasını genişletmeye devam ediyor.

Netflix Orijinal Dizileri

The Crown 4. Sezon -15 Kasım

1980’li senelerde Elizabeth, Başbakan Margaret Thatcher ile birtakım çatışmalar yaşamaktadır. Diğer yandan Prens Charles ve Lady Diana arasında da çalkantılı bir ilişki devam etmektedir.

Midas’ın Müritleri -13 Kasım

Milyoner bir yayıncının tam kendisini suçlayan bir haber yayınlayacakken bir şantaj notu alması ve kritik bir karar alması gerekecektir.

Virgin River 2. Sezon-27 Kasım

Mel Monroe küçük Virgin River kasabasından payını düşeni alır. Büyük trajediler yaşar ve kalp kırıklıklarına boğulur.

Paranormal-5 Kasım

Olağanüstü olaylara şüpheli bir gözle bakan hematolog geçmişinden bir hayaletin kendisini rahatsız etmeye başlamasıyla gizemli bir olayın peşinde düşer.

Bize Çıkan Yollar- 10 Kasım

Alaycı bir mizaca sahip olan Dash ve neşeli yapısıyla dikkatleri çeken Lily’nin New York’un farklı noktalarında birbirlerine verdikleri kırmızı defter ile konuşmaları yeni bir aşkın doğmasına neden olacaktır.

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas-18 Kasım

İç mimar mesleğine sahip Benjamin Bradley, ailelerin evlerini Noel için düzenlemesine yardım etmek için bir elf ekibiyle çalışmaktadır.

We Are The Champions- 17 Kasım

Pek çok farklı spor etkinliğinde birbirinden tutkulu izleyiciler birbirleri ile etkileşime girmektedirler.

Netflix Orijinal Filmleri

Hillbilly Elegey -24 Kasım

Yale’de hukuk bölümünde okuyan bir öğrenci ani bir haber alması ardından memleketi Ohio’ya dönmektedir. Döndüğünde ailesinin geçmişi ve kendi geleceği üzerine düşünme yoluna gider.

The Life Ahead- 13 Kasım

İtalya sahilinde yaşamakta olan bir Yahudi kadın, Müslüman bir çocuğu yanına alır ve aile sevgisine ve inanca giden yolu bulmasında yardımcı olur.

Mother-3 Kasım

Shuhei’nin annesi, oğlunun onun kontrolünden de ilerideki dünyayı tanımasıyla beraber kendini rahatsız hisseder.

Şakrak Jangle’ın Noel Serüveni-13 Kasım

Çırağının ihanetine uğrayan bütün mutluluğundan olan oyuncak satıcısı seneler sonra kendisine gelen torunu ile yeniden hayata tutunur.

Noel Hediyesi Bombardımanı-5 Kasım

Bir siyasetçinin asistanlığını yapan karakter kapatılmasına engel olmak üzere tropik bir üste görevlendirilir ve burada bir pilota karşı duygular beslemeye başlar.

The Princess Switch-19 Kasım

Düşse Margaret olacağı asla tahmin edilmeyecek şekilde Montenaro’da tahta çıkar ve Kevin ile sıkıntılar yaşamaktadır.

Netflix Orijinal Belgeseli

Shawn Mendes:In Wonder- 23 Kasım

Bir senelik dünya tunesi süresince Mendes’in kariyeri ve ilişkilerinin anlatıldığı belgesel ilgiyi üzerine çekiyor.

Carmel: Maria Marta’yı Kim Öldürdü?- 5 Kasım

Küvette ölü bulunan kadının cesetinin yakınında bir kan birikintisi görülür ve eşi ise bunun bir kaza olduğunu iddia eder. Ancak otopsinin sonucu çok daha başkadır.

Netflix Orijinal Anime

Great Pretende: 2. Sezon- 25 Kasım

Makato işlerinde başarılı olması ardından Luarent ekibinden ayrılmıştır. Fakat grubu birlikte tutan aldatmaca ağının geçmişi düşündüğünden daha da eksiye dayanmaktadır.