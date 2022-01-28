İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...

Netflix Kapalı Gözler filmi konusu nedir ?

Dijital platformlardan olan Netflix de yayınlan içerikler herkes tarafından ilgi görüyor. 2017 yılına ait Kapalı Gözler filmi de günümüze tekrar taşındı. Konusu ve oyuncular yoğun ilgi gören film hakkında meraklar çoğalıyor. Kapalı Gözler filmi hakkında yapılan incelemeler sonucunda merak edilenler haberimizde

28 Ocak 2022 Cuma 22:10
Netflix Kapalı Gözler filmi konusu nedir ?
Takip Et:

Yapımını üstlenen başarılı isim Giuseppe Petittu’dur. Birçok belgesel ve filmlerde adını duyduğumuz yönetmen Kapalı Gözler filminde yoğun ilgi gören gerilim ve korku hislerini fazlasıyla yaşatmak istemiştir. Asıl konu ele alacak olursak bir anne, küçük kız çocuğunu tehdit eden ve korkutmaya çalışan esrarengiz güçlere karşı gelmeye çalışır. Fakat asıl tehlike, yüzleşmek zorunda olduğu korkunç gerçektir. Anne kızın başından geçen olaylar gizemini korumaya devam ediyor.

Çekirdek aile içerisinde mutlu ve havalı hayat yaşıyor gibi gözükseler de Nicole, eşi ve kızları Lucy içlerinde yaşadıkları sıkıntılar doğrultusunda destek görmeye başlar. Nicole’nin sakin ve nazik tavırlarının yanı sıra bilinmezlikleri olduğu da sahneler arasında gözüküyor.

Her anne gibi çocuğunun geleceğini, mutluluğu düşünen ve bir yandan güçlü kalmaya çalışan kadın eşi tarafından defalarca ihanet uğramıştır. Bütün bu sıkıntıların üstünden kendini çocuğuna adayarak atlatmaya çalışır. Belli süre sonra kadını ruhani değerlerin rahatsız ettiği ortaya çıkar. Bunların belirtileri olarak gece uyuyamamak ve rüyalarında kendisine musallat olduklarını görmek gibi. Yaşadığı zor anları kızına yansıtmamaya çalışsa da küçük çocuk Lucy olaylardan etkilenmeye başlar. Filmin hikayesi olayların başlaması ile farklı boyuta geçmiştir.

Occhi Chiusi Oyuncuları ve Karakterleri

  • Antonia Liskova – Nicole
  • Michael Neuenschwander – Roman
  • Linda Mastrocola – Lucy
  • Mia Skrbinac – Helen

Kapalı Gözler filmi hakkında yapılan yorumlar

Filmin süresinin 80 dakika gibi kısa olması izleyenleri etkilemiyor. Çünkü o dakikaların her biri doyasıya korku ve gerilime yer veriyor. Herkes tarafından ilgi görmesi de ele alınan konunun fazlasıyla oyuncular tarafından yansıtılması. Film içerisinde bulunan karakterler her sahne de farklı boyuta geçerek anlam kolaylığı sağlıyor. Tabi ki de bazı sahnelerin gereksizliği de söz konusu. Filmin akıcılığı ise sahneden sahnede değişim göstermekte.



Son Güncelleme: 28.01.2022 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FilmNetflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var?
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var?
Masal Şatosu Peri Hırsızı oyuncu kadrosu!
Masal Şatosu Peri Hırsızı oyuncu kadrosu!
Ak Kız Destanı dizisi hakkında detaylar
Ak Kız Destanı dizisi hakkında detaylar
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları
Kusursuz Öğrenci filminin analizi ve detaylar
Kusursuz Öğrenci filminin analizi ve detaylar
Burçin Abdullah Kim? Üvey baba dizisi Lamia..
Burçin Abdullah Kim? Üvey baba dizisi Lamia..

Popüler Haberler

Netflix Kapalı Gözler filmi konusu nedir ?
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var?
Masal Şatosu Peri Hırsızı oyuncu kadrosu!
Ak Kız Destanı dizisi hakkında detaylar
Ev sahibi nasıl olunur? Kira öderken ev sahibi olunabilir mi?
Reglinin düzensiz olması ne demektir? Regl düzensizliği nasıl tedavi edilmektedir?
Plakadan araç sahibini öğrenmek mümkün müdür? E-Devlet sorgulama işlemi
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları
İş Bankası bireysel emeklilik iptal işlemi nasıl yapılır ?
29 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Ocak Cumartesi at yarışı programı
Rüyada birini öpmek ne anlama gelir? Rüyada sevdiğin kişi ile öpüşmenin anlamı nedir?
KOSGEB ,pastane açmak için kredi veriyor mu?
Belma Topçakar kimdir?
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına nasıl başvurulur? Başvuru nasıl sorgulanır?
BBC'den enfes bir dram daha: Time dizisi konusu nedir?
İnanmak ve bilmek nedir? İnanmak ve bilmek farklı kavramlar mıdır? İnananlar bilmek zorunda mıdır?
SGK ve memur emeklilerine nakit kredi imkanları!
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?
03125242360 numarası kime ait? Neden arıyor?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 28 Ocak 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 28 Ocak 2022 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.