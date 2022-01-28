Netflix Kapalı Gözler filmi konusu nedir ?

Yapımını üstlenen başarılı isim Giuseppe Petittu’dur. Birçok belgesel ve filmlerde adını duyduğumuz yönetmen Kapalı Gözler filminde yoğun ilgi gören gerilim ve korku hislerini fazlasıyla yaşatmak istemiştir. Asıl konu ele alacak olursak bir anne, küçük kız çocuğunu tehdit eden ve korkutmaya çalışan esrarengiz güçlere karşı gelmeye çalışır. Fakat asıl tehlike, yüzleşmek zorunda olduğu korkunç gerçektir. Anne kızın başından geçen olaylar gizemini korumaya devam ediyor.

Çekirdek aile içerisinde mutlu ve havalı hayat yaşıyor gibi gözükseler de Nicole, eşi ve kızları Lucy içlerinde yaşadıkları sıkıntılar doğrultusunda destek görmeye başlar. Nicole’nin sakin ve nazik tavırlarının yanı sıra bilinmezlikleri olduğu da sahneler arasında gözüküyor.

Her anne gibi çocuğunun geleceğini, mutluluğu düşünen ve bir yandan güçlü kalmaya çalışan kadın eşi tarafından defalarca ihanet uğramıştır. Bütün bu sıkıntıların üstünden kendini çocuğuna adayarak atlatmaya çalışır. Belli süre sonra kadını ruhani değerlerin rahatsız ettiği ortaya çıkar. Bunların belirtileri olarak gece uyuyamamak ve rüyalarında kendisine musallat olduklarını görmek gibi. Yaşadığı zor anları kızına yansıtmamaya çalışsa da küçük çocuk Lucy olaylardan etkilenmeye başlar. Filmin hikayesi olayların başlaması ile farklı boyuta geçmiştir.

Occhi Chiusi Oyuncuları ve Karakterleri

Antonia Liskova – Nicole

Michael Neuenschwander – Roman

Linda Mastrocola – Lucy

Mia Skrbinac – Helen

Kapalı Gözler filmi hakkında yapılan yorumlar

Filmin süresinin 80 dakika gibi kısa olması izleyenleri etkilemiyor. Çünkü o dakikaların her biri doyasıya korku ve gerilime yer veriyor. Herkes tarafından ilgi görmesi de ele alınan konunun fazlasıyla oyuncular tarafından yansıtılması. Film içerisinde bulunan karakterler her sahne de farklı boyuta geçerek anlam kolaylığı sağlıyor. Tabi ki de bazı sahnelerin gereksizliği de söz konusu. Filmin akıcılığı ise sahneden sahnede değişim göstermekte.