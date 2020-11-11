Netflix kanalı ne zaman açılacak, nasıl izlenir?

Dünyada milyonlarca abonesi bulunan dijital dizi ve film platformu Netflix, kararsız kullanıcıları için bir yenilik hazırlığında. ‘’Direct’’ ismi verilen kanal ile kullanıcılar karşılarına çıkan dizi ya da filmi tıpkı televizyon izler gibi izleyecekler.

Netflix ‘Direct’ kanalı ne zaman açılacak?

İlk test yayını Fransa’da başlıyor

Platformda yer alan içerikler arasında seçim yapmakta zorlanan kullanıcıları için çözüm üreten Netflix geliştiricileri, sürekli yayın seçeneğini hayata geçiriyor. İlk denemeleri Fransa’da başlayan ‘Direct’ adlı kanal, tarayıcı üzerinden yayın yapacak.

Şimdilik test aşamasında olan kanalın Aralık ayında tüm Fransa’da kullanıma açılması bekleniyor. Netflix, test aşamasının Fransa’da gerçekleştirilmesinin nedeni olarak ise geleneksel TV’yi tüketme biçimlerini önek gösterdi. ‘Direct’ kanalının test aşaması başarılı olursa, ilerleyen süreçte tüm ülkelerde kademeli olarak yayına başlayacak.