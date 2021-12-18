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Netflix Kan Kardeşler Malcolm X ve Muhammed Ali belgeselinin konusu nedir?

Netflix'te 9 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Kan Kardeşler: Malcolm X & Muhammed Ali belgeseli izleyicilerin büyük ilgisini gördü. Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali belgeselinin konusuna yazımızdan ulaşabilrsiniz.

18 Aralık 2021 Cumartesi 02:00
Netflix Kan Kardeşler Malcolm X ve Muhammed Ali belgeselinin konusu nedir?
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Dijital platform Netflix’te yayınlanmaya başlayan Kan Kardeşler: Malcolm X ve Muhammed Ali belgeseli, ABD’nin merkezde olduğu Müslümanlık, ırkçılık gibi konuları ve Malcolm X ile Muhammed Ali’nin ailelerini araştırmalar yardımı ile izleyiciye sunuyor. Belgesel, Johnny Smith ve Randy Roberts’ın “Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X” adlı kitabından uyarlanmıştır.

Kan Kardeşler: Malcolm X ve Muhammed Ali belgeseli konusu ne?

Malcolm X, ABD’de yaşayan siyahi Müslümanlar için en önemli isimlerden birisiydi. Adını değiştirmesi ile başladığı mücadelede Afro-Amerikan özelinde yürüttüğü mücadelede oldukça ilerlemişti. Tüm zamanların en iyi boksörü olarak gösterilen Muhammed Ali, ABD’deki yerel halk ve Müslüman kesimin, başta boksta devamında da karakter bütünlüğü olarak sevilen kişilerden birisi haline gelmişti. Malcolm X ile kurdukları güçlü bağ da bu karakter bütünlüğü sayesinde ortaya çıktı.


Son Güncelleme: 18.12.2021 02:00
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Anahtar Kelimeler:
NetflixKan Kardeşler Malcolm X Ve Muhammed AliBlood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali
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