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Netflix Kalbimin Sesi filminin konusu nedir? Kalbimin Sesi filminin oyuncu kadrosu

Başarılı yazar Elisabet Benavent'in eserleri Netflix'te yayınlanmaya devam ediyor. Benavent'in eğlence, romantizm ve hırs dolu yeni hikayesi Kalbimin Sesi seyirciyle buluştu. Peki, Netflix Kalbimin Sesi filminin konusu nedir? Detaylar haberimizde...

06 Aralık 2021 Pazartesi 23:15
Netflix Kalbimin Sesi filminin konusu nedir? Kalbimin Sesi filminin oyuncu kadrosu
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Geçen sene yayınlanan ve şimdilerde 2. sezonu ile seyirci ile buluşan eğlence dola dizi Valeria sonrasında Kalbimin Sesi adlı bir başka İSpanyol proje seyirciyle buluşuyor. Kalbimin Sesi filmi kendisiyle ilgili temel bir noktayı ortaya koymayı da başarıyor. Film, başrolüne almış olduğu eğlenceli, karamsar, romantizm arzusu olan, hırs dolu genç kadınları bir şekilde hayatın çalkantı dolu savaşlarının içine bırakıyor. 

Seneler öncesinde Valeria karakterinin yaşamış olduğu badireler, şimdi de Madrid'de yaşamını sürdüren Maca adındaki genç kadının başına geliyor. Daha 28 yaşında olsa da kendine göre yaşamında yolunda olmayan bazı durumların olduğunu düşünüyor. 28 senedir kaybedenler kulübü içinde olduğunu, sönük bir yaşama sahip olduğunu ve duygusal ilişkilerde eskisi gibi iyi olmadığını düşünüyor...

Aslına bakıldığında iş yaşamında, günümüz hayatının kayda değer işlerinden bir tanesini gerçekleştirmekte. Yardımcı rolünde yer alıyor olsa da moda sektörünün önde gelen kişileri yanında barındırmakta. Hırs dolu kişiliğiyle tanışmamız da bu sahneler ile cereyan ediyor. Patronu için her kıvrımı gözüne kıstırıyor olmasına karşın patronunun vermediği olumlu mesajların karşısında sönük karakterini de yeniden tanıştırıyor. 

Kalbimin Sesi filminin yorumu

Yönetmenliği yapan Juana Macıas, Maca'nın yaşam profilini inşa etmeyi sürdürürken diğer taraftan da genç kızın yakın dostlarını devreye sokuyor. Bu dostlar Adriana ile Jime karakterleridir. Felaketi andıran 2 arkadaşı ile Madrid sokaklarının altını üstüne getiren bu 3 arkadaş, gençlik belirtilerini öne süren görseller sağlamakta. Bazı dedikodular kimi kişilere karşı direniş göstergeleri, kıskançlıklar ve partilemeler...

Filmde bir süre sonra sonunda eski sevgili rolünde filmde yer alan Leo karakteriyle şans eseri karşılaşılan sahne karşımıza çıkıyor. Görünüşe göre bu eski çift önceden oldukça mutlu bir çiftti. Fakat Leo karakteri biranda ortadan kaybolmuş ve ardında hüzün dolu bir Maca bırakmış. O zamanlar çok seviyordum, gözüm hiçbir şey görmüyor diyen Maca karakteri, Leo karakterini gördüğünde onu reddetme konusunda oldukça kararlı. Ancak bakışmalar dakikakalara, komik alt yazılar kurguya işlemeye başlayınca 2 isim özelinde bir şans daha olabileceği sinyalleri verilmekte. Vey da Maca karakteri, Leo karakterini film bitene kadar reddetmektedir....

Kalbimin Sesi filmi oyuncu kadrosu

- María Valverde – Maca karakteri

- Álex González – Leo karakteri

- Eva Ugarte – Raquel karakteri

- Susana Abaitua – Adriana karakteri

- Elisabet Casanovas – Jimena karakteri

- Miri Pérez-Cabrero – Pipa karakteri

- Claudia Galán – Julia karakteri

Kalbimin Sesi filmi fragmanı



Son Güncelleme: 06.12.2021 23:15
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