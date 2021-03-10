Netflix Kağıttan Hayatlar ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy’un yeni filmi Kağıttan Hayatlar yayın günü ve saati

Dijital yayın platformu Netflix’te yeni film ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy Mehmet karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu sokaklarda kâğıt toplayarak geçimini sağlıyor. Mehmet karakterini canlandıran oyuncu 8 yaşındaki bir çocuk ile tanışmasından sonra hayatında büyük değişiklikler yaşanıyor. Mücadele Çıkmazı ile tanıtılan film isim değiştirerek Kâğıttan Hayatlar olarak devam etti. Hayatın tüm zorluklarını yaşayan Mehmet, aynı zamanda çöp toplama deposunu da işletmektedir. 8 yaşındaki Ali isminde küçük bir çocuk ile tanışan Mehmet, çocuğun ailesini bulmak için çabalıyor. İkisi güzel bir ikili olurken birçok güzel şeyi ise birlikte öğrenerek birbirlerine destek çıkıyorlar. Mehmet gibi kişilere destek veren Tahsin Baba ise kimsesizlere sokakta kalan kişilere yardım eli uzatan kişi arasındadır.





Kâğıttan Hayatlar filmi nerede ne zaman gösterilecek?

Dram yüklü film Netflix ekranlarında 12 Mart 2021 tarihinde gösterilecek.

Kâğıttan Hayatlar filmi ile ilgili genel bilgiler

Netflix ‘in orijinal filmleri arasında yer Kâğıttan Helvalar filmini Netflix’te üye olarak izleyebilirsiniz. Aylık abone ücretleri 26,99 TL ile 54,99 TL arasında değişmektedir. Filmin oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk yer alıyor.

Dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay yer alırken ilk gösterim tarihi 12 Mart 2021 olarak belirlendi. 1 saat 36 dakika sürecek olan filmin yapım yılı 2011.