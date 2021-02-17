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Netflix Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları

Netflix Çağatay Ulusoy’un oynayacağı bir Türk yapımına daha imza atıyor. Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu Mücadele Çıkmazı filminin yayın tarihi ve ismi değişti.

17 Şubat 2021 Çarşamba 11:58
Netflix Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları
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Netflix Türk yapımlarına bir yenisi daha ekliyor. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrollerinde yer aldığı Mücadele Çıkmazı filmi yakında gösterime girecek. Mücadele Çıkmazı filminin ismi ve yayın tarihi dün değiştirildi.

İlk olarak adını Mücadele Çıkmazı olarak duyuran Netflix, dün itibariyle isminin Kağıttan Hayatlar olarak değiştirildiği göze çarptı. Ayrıca filmin yayın tarihi 15 Mart iken 12 Mart 2021 tarihine çekildi. İngilizce olarak Struggle Alley olarak duyurulan film, yeni isminden sonra Paper Lives oldu.

Başrollerinde başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un bulunduğu Kağıttan Hayatlar filminin yönetmenliğini Can Ulkay yapmaktadır. OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen filmde Emir Ali Doğrul adlı çocuk da başrollerde olacak. Filmin senaryosunu da Ercan Mehmet Erdem kaleme aldı.

Kağıttan Hayatlar Konusu

İstanbul’da eski bir mahallede geçen filmde, Mehmet adında kağıt toplayıcı bir genç vardır. Çocukluktan beri bu mesleği icra eden Mehmet’e babalık yapan Tahsin Baba adından biri vardır. Bir gün yine kağıt toplarken en yakın arkadaşı olan Gonzales’in çuvalından 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk çıkar. O günden sonra Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışırlar.



Son Güncelleme: 17.02.2021 11:58
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Anahtar Kelimeler:
Kağıttan Hayatlarçağatay Ulusoy
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