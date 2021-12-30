Netflix K-Drama ‘Mine’ dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix'te Mayıs ayında ekranlara gelecek olan tvN'nin en büyük K-Drama dizisi 'Mine'nin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Peki Netflix'in en popüler K-Drama dizilerinden birisi olması beklenen Beak Kyung tarafından yazılmış ve Lee Na Jung tarafından yönetilen uluslararası lisanslı Mine dizisi 8 Mayıs günü Netflix'te yayınlanmaya başlayacak. 1.sezonda 16 bölüm olarak yayınlanacak olan Mine dizisi cumartesi ve pazar günleri ekranlara gelecek. Son bölümleri ilk olarak Güney Kore'nin tvN kanalında yayınlanacak daha sonra ise Netflix'e yüklenecektir.

Mine dizisinin konusu nedir?

Soo Hee-soo Güney Kore'nin en zengin ailelerinden birisi ile evlenerek en iyi aktris kariyerini kaybetmesine neden olur. Güçlü ve hırslı olan diğer chaebol ailelerinin kadınları toplumun önyargıların aşmaya ve gerçek kimliklerini bulmaya çalışır.

Mine dizisinin oyuncu kadrosu

Lee Bo Young

Kim Seo Hyung

Tamam Ja Yeon

N

Lee Hyun Wook Lee Hyun Wook

Jung Hyun Joon

Park Hyuk Kwon

Park Won Sook

Kim Hye Hwa

Jung Yi Seo

Yoon Seo

Jung Ha Eun

Jo Eun Sol

Lee Joong Tamam