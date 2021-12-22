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Netflix John of God: Şifacının Gerçek Yüzü konusu ve yorumu

Netflix’te yayınlanan John of God: Şifacının Gerçek Yüzü adlı belgesel kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki John of God: Şifacının Gerçek Yüzü adlı belgesel dizi ne anlatıyor? John of God: Şifacının Gerçek Yüzü IMDb puanı, fragmanı, eleştirisi, incelemesi, yorumları, yayın tarihi ve oyuncuları ile iglili merak edilen tüm detayları sizler için hazırladık…

22 Aralık 2021 Çarşamba 21:03
Netflix John of God: Şifacının Gerçek Yüzü konusu ve yorumu
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John of God: Şifacının Gerçek Yüzü adlı Netflix belgeseli kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki John of God: Şifacının Gerçek Yüzü konusu nedir? İşte detaylar…

Şifacı olarak bilinen Joao Teixeira de Faria, hastalara uyguladığı tedavi yöntemleri ile kanserden en küçük rahatsızlığa kadar birçok hastalığı iyileştiriyor. Brezilya’da dünyaca ünlü olan bu şifacı zamanla kitaplara konu oldu,televizyon programlarında yer aldı. Fakat bir süre sonra bu şifacının farklı bir kimliği olduğu öğrenildi.

Enerjisiye kötü ruhları uzaklaştıran şifacı gün geçtikçe hasta sayısını çoğalttı. Kişiliğiyle ön plana çıkan bu doktor milyon dolarlık kazanç elde etti. Fakat 2010’larda tecavüzcü olduğu ortaya çıktı.

John of God: Şifacının Gerçek Yüzü 

Bu şifacı kısa sürede ün kazanarak Tanrı’nın John’u lakabını aldı. Başlarda çalışanları daha sonra ise tedavi amaçlı gelen hastaları taciz eden bu şifacı haftada 10.000 hasta ile rekor kırdı. Fakat Joao Teixeira de Faria’nın, ihbarlar üzerine pek çok kişiyi tecavüz ettiği öğrenildi ve tutuklandı. Şifacı yıllar sürecek hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak olaylar şifacının tutuklanmasıyla sona ermedi. Gelen yüzlerce ihbar sonucunda bu adamın seks tarikatı kurduğu öğrenildi. Farklı ülkelerden gelen 10-20 yaş aralığındaki kızları kendince kandırarak bir imparatorluk kurdu. Yıllar içinde küçük kızları hamile bıraktı ve doğan çocukları satarak oldukça fazla kazanç sağladı.

Yüzlerce hastalığa tedavi bulan şifacı, iğrenç kişiliğini iyileştirdiği insanlarla saklamayı başardı. Oldukça etkileyici olan bir kişilik Netflix’te izleyenlerle buluştu. Birçok olayı, şifacıyı ve uzun bir dava sürecini anlatan bu yapım izlenmeyi hak eden bir içerik olarak değerlendirilebilir. 

Belgeselin IMDb puanı ise 6.0


Son Güncelleme: 22.12.2021 21:03
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