Netflix İyi Katiller Sevgilim Film Konusu ve Yorumu

Av Günü ile Red Dot, Netflix platformunun bu sene içinde çıkarmış olduğu ve konseptinden dolayı aynı konuyu anlatan başlıca içerikleri arasındadır. Evlilik öncesinde arkadaşlar ile gidilen dağ evi gezisi ya da evliliklerini yeniden ayağa kaldrırmak için gidilen kaçamak dağ evi tatil konseptini öne sürüp öncesinde dramatik havayı sonrasında da dağ evi vasıtası ile gelişen yerli halkın gazabıyla canavarlar konseptini öne sürüyor. Bu sayade düşük tempoyla öncelikle seyirciyi uyutmayı sonrasında da aksiyon dolu hayatta kalma mücadelesi ile biz seyirciyi heyecana sürüklemeyi hedeflemektedir.

Ve aslında hayatta kalmak için verilen mücadele izleyici açısından ses getiren içerikler arasında yer alıyor. Evli kişilerin ya da arkadaş gruplarının ilişkilerini tazelemek boyutu biz seyirciyi alakadar etmese de oraya gittikleri andan itibaren gelişmekte olan doğaüstü gerçekler biz seyirciyi ayakta tutan bölümlerdir.

Orjinal ismi ile I Onde Dager 15 Ekim tarihinde Netflix'te yayınlanan başlıca yapımlar arasında yer alıyor ve İyi Katiller Sevgilim de hemen hemen aynı konuyu işliyor. Fakat arada bir fark bulunuyor. Dağ evine giden evli çift, kavga ve gürültü dolu bir hayat yaşadıkları için birbirlerini öldürme amacıyla dağ evi yolculuğu yapmaya karar verecektir. Hikaye şuan için tuhaf görünüyor evet...

İyi Katiller Sevgilim filminin konusu nedir?

İskandinav korku ve komedi türü ile seyirciye gerilimle eğlenceyi doruklarda yaşatmayı hedefleyen fim, Lisa ile Lars adındaki evli çifti merkeze alıyor. Görünüşe göre bu çiftin birtakım sorunları var ve sürekli kavga ediyor, bağrışıyor ve dövüşüyorlar. Tüm bunlar sonrasında çift evliliklerine ilaç gibi gelecek tatil planını yaparlar. Bu tatil de dağ evi tatilidir. Fakat yolculuğa çıktıklarında iç sesleri biz seyirciye evliliklerinin iyileşmesini temenni etmeleri yerine birbirlerini öldürme planı yaptıklarını gösterecektir.

Saçma ve kusurlu doran öncüle rağmen çiftin başlangıç planları işe yarıyor gibi gözükmektedir. İkisi de kendilerine göre plan yapıp seyircinin eğlenmesine neden oluyor. Çift birbirlerini öldürmek için uğraşırken, ya evde onları öldürmek için bekleyen üç yabani kişi bulunuyorsa? İşte bu soru bu çiftin birbirine olan nefret ile sevgi düzeyini belirlemede en etken konu olacak.

Kimi zaman eleştirinin abartısıyla kimi zaman da gerçekten güldüren eğlenceli sekansları ile süren film, 120 dakika çalışma süresince çerezlik ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Film hayatta kalma mücadelesi gibi dursa da finale doğru karşımıza çıkan gerçek aşkın etkileri seyirci ile buluşacaktır. Tüm bunlar doğrultusunda filmi on üzerinden verdiğimiz puan 6,5 oluyor.

IMDB puanı: 7,5

İyi Katiller Sevgilim oyuncu kadrosu

Noomi Rapace – Lisa

Aksel Hennie – Lars

Christian Rubeck -Dave

André Eriksen – Roy

Atle Antonsen – Peter Larsen

Tor Erik Gunstrom – Hans

Nils Ole Oftebro

Stig Frode Henriksen

İyi Katiller Sevgilim fragmanı