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Netflix Invisible City dizi konusu ve oyuncuları

Netflix'in yeni proje dizilerinden olan olan İnvisible City'in kadrosunda kimlerin oynadığı ve konusunun ne olduğunu haberimizden okuyabilirsiniz

03 Şubat 2021 Çarşamba 02:13
Netflix Invisible City dizi konusu ve oyuncuları
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Ünlü dijital platform Netflix’in Şubat ayında çıkacağı beklenen yeni dizisi İnvisible City fantastik kurgu sevenler tarafından merakla beklenmekte.Brezilya yapımı olan dizi,kurgu ustalarının tamamiyle seyirciye yönelik yaptığı bir yapımdır.

Dizinin konusu ne?

Eric isimli polisin Brezilya’nın başkenti olan Rio de Janeiro sahilinde bulduğu  ölü bir yunus’un mistik maceralarını anlatıyor.İnsanların yaşamlarını sürdürmekte olduğu mitolojik yaratıkların olduğu bir dünyayı öğrenmesiyle başlar.Baş karakter Eric kendisini uçsuz bucak bir macerada bulur.

İnvisible City dizisi oyuncuları kimler?

1 sezon ve 8 bölümden oluşacağı dizinin oyuncuları bir hayli dikkat çekici.Bir çok dizi ve filmlerden tanınan usta aktörlerde mevcut.

Marco Pigossi

Alessandra Negrini

Wesley Guimaraes

Julia Kondrad

Aurea Maranhoa

Fabio Lago

Jose Dumont

Taina Medina

Victor Sparapane

İnvisible City dizisi ne zaman ekranlara gelecek?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre dizi 5 Şubat 2021 Cuma günü ekranlarda olucak.



Son Güncelleme: 03.02.2021 02:13
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Anahtar Kelimeler:
NetflixInvisible City
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