NETFLIX' in yeni Türk dizisi Bir Deniz Altı Hikayesi! Oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu ne?

Son dönemlerin gözde dizileri haline gelen Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda adlı dizilerin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures, Netflix platformu ile birlikte bir dizinin yapımına oturdu. Bu dizide ise Türkiye’ nin en tanınmış aktörlerinden biri olan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise başrol oyuncusu olacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Bartu Ben adlı dizininde yönetmenliğini yapan Tolga Karaçelik oturacak.

BİR DENİZALTI HİKAYESİ DİZİSİNİN KONUSU NE OLACAK

Hikayede denizaltında meydana gelmiş olan büyük bir felaketin araştırılması adına oluşturulan ekibin içinde geçecek. Araştırmayı yapacak ekibe ise dalış eğitmeni ve aynı zamanda deniz biyoloğu olan Arman’ da katılacaktır. Oldukça cesur ve akıllı olan Arman denizlere içinde dinmek bilmeyen bir aşk yaşamaktadır. Yapılacak olan araştırma için ekip toplanır ve Arman’ı da alarak askeri denizaltına binerler ve felaketin yaşandığı yere doğru giderler. Ekibin bilmediği ve ileride öğreneceği olay ise bu araştırmanın tehlikeler nedeni ile gizli tutulmasıdır.

DİZİNİN BAŞROLÜ KIVANÇ TATLITUĞ

Son dönemlerde Çarpışma adlı dizide Kadir adlı karakteri canlandırmış ve bundan öncesinde Organize İşler Sazan Sarmalı adlı filmde Sarı Saruhan’ ı canlandırmıştır Kıvanç Talıtuğ. Ünlü oyuncu 1983 senesinde Ekim ayının 27’ sinde gözlerini dünyaya Adana’ da açmıştır. Kıvanç Tatlıtuğ dizi kariyerine başlamadan önce modellik yapmaktaydı lakin sonrasında oyunculuğa geçti ve Türk medya platformunda çok değerli bir hal aldı. Bir dönem ise profesyonel bir şekilde Basketbol oynayan Tatlıtuğ, Fenarbahçe ve Beşiktaş takımlarında performans sergilemiştir. Maçlarda hem basketbol yetenekleri ile hem de yakışıklılığı ile çoğu taraftarın beğenisini kazanmıştır. Kıvanç Tatlıtuğ ünlü bir Fransız şirketinden modellik üzerine teklif almış ve bu neden ile basketbol kariyerini bırakmıştır.

Oyunculuk hayatına Gümüş adlı dizi ile merhaba diyen Kıvanç daha sonrasında Menekşe ile Halil dizisinde yer almış ve Aşk-ı Memnu dizisinde ki Behlül karakteri ile seyircilerin aklına yer edinmiş ve kariyerinde büyük adımlar atmasına vesile olmuştur. Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Kuzey Karakteri ile izleyici karşısında iyice popülerleşti. Kıvanç Tatlıtuğ bundan sonra ise Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel ile Çarpışma adlı televizyon dizilerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde ise dijital platformların tekliflerini gözden geçirmeye başlamıştır. Oyuncunun ise gerek oyunculuk kariyerinde gerek modellik kariyerinde birden fazla ödülü bulunmaktadır ve kendisi UNICEF’ in tüm dünya üzerindeki en genç “İyi Niyet Elçisi” dir.

Oyunculardan sadece başrol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşılmıştır. Hazal Kaya' nın da dizinin kadrosuna katılacağına dair dedikodular dönmektedir lakin henüz kesin değildir. Daha fazla oyuncu kadroya eklendiğinde yazımızı güncelleyeceğiz.