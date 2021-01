Netflix IMDb puanı yüksek filmler listesi

1- Roma (2018)

Roma filmi IMDb Puanı: 8.0

Oyuncu kadrosu: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Fenando Grediaga, Jorge Antonia Guerrero

Film Yönetmeni: Alfanso Cuaron

Filmin türü: Dram

Filmin konusu: 1970 senelerini konu alan filmde, Cleodearia Meksikalı ve orta halli bir ailenin yanında yaşayarak hizmetçilik yapan bir kadındır. Evin patronu olan Sofia, onun eşi Antonia ve bunların 4 çocukları ve Antonio’nın annesinin oluşturduğu aile içinde, Cleo haricinde bir hizmetçi daha bulunuyor. Sofio ve Antonia’nın evliliği iyi olmadığı için, Antonia işini bahane ederek ailesinden uzaklaşmıştır. Cleo, hem ev isleri ve çocuklarla ilgilenmesi gerekirken aynı zamanda kocası gittiği için üzgün olan Sofia’ya destek oluyordur. Tüm bunların arasında Cleo kalbini genç Fermin’e kaptırıyor. Ancak bu ilişkinin sonu hüsran olur ve hikayeleri birbirinden farklı olan bu iki kadın, siyasi kargaşa olan bir ortamda birbirlerine destek olurlar.

2- Beasts of No Nation (2015)

Beasts of No Nation IMDb puanı: 7.8

Oyuncu kadrosu: Abraham, Attah, Idris Elba, Emmanuel Affadzi, Ricky Adelayitor

Filmin türü: Dram ve savaş

Filmin konusu: Filmde, Batı Afrika’da yaşayan, küçük erkek çocuğu Agu’nun korkuç bir iç savaşa maruz kalması anlatılıyor. Ülkede bulunan askerler ile mücadele vermesi için zorlanan Agu, komutanı ve etrafındaki bütün askerlere karşı korku besliyordur. İçinde yaşadığı savaş ortamından dolayı çocukluğu elinden alınan Agu, izleyenleri kabullenmekte zorluk çekevekleri çocuk asker kimliği ve savaşın çirkin kanlı tarafı arasındaki bir çekişmenin ortasında bulur.

3- Shirkers (2018)

Shirkers filmi IMDb puanı: 7.5

Oyuncu kadrosu: Sandie Tan, Jasmine Kin Kia Ng, Philips Cheah

Filmin türü: Belgesel

Filmin konusu: Filmde, 1992’de Singapurlu 3 gencin film öğretmenleri Georges Cardona ile birleşerek ülkede ki ilk bağımsız filn Shirkes’i çekmeleri ve sonrasında yaşanan olaylar anlatılıyor. Fim senaristliğini Sandi’nin yaptığı çekimler sonrası, üç genç kadın arkadaş üniversite okuyabilmek için yurt dışına gidecekleri için, çekimi tamamlanan filmin görüntülerini Georges’e bırakıyorlar. Ancak Georges gizemli şekilde ortadan kaybolarak görüntüler de onunla birlikte kaybolur. Bu olayın üstünden 20 yıl geçtikten sonra Sandi görüntülere ulaşmayı başarır ve filmin hikayesi anlatabilmek için çekim görüntülerinin de bulunduğu bir belgesel yapma kararı alır.

4- Black Mirror: Bandersnatch (2018)

Black Mirror Bandersnatch IMDb puanı: 7.4

Oyuncu kadrosu: Fionn Whitehead, Will Poulter, Alice Lowe, Asim Chaudry, Craig Parkinson

Filmin Türü: Dram, gizem ve bilim kurgu

Filmin konusu: 2018 yapımı olan film, Netflix’in orijinal bilim kurgu ontoloji dizisidir. Filmde, Bandersnatch enteresan yapısı ile izleyenler tarafından oldukça beğenilmiştir. Filmde, seyirciye olaylar karşısında farklı sonuçlar doğurabilecek seçimler sunularak, bu seçimlere gelen cevaplar ışığında ilerleniyor. Seyirciye farklı bir film deneyimi sunan Black Mirror: Bandersnatch, büyük beğeni ve ilgi toplayarak Netflix’in en iyileri arasına gimeyi başarmıştır.

5- The Ballad of Buster Scruggs (2018)

The Ballad of Buster Scruggs IMDb puanı: 7.4

Oyuncu kadrosu: Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Tom Waits, Zoe Kazan, Tyne Daly

Filmin türü: Komedi, dram, müzikal, westen

Filmin konusu: Film, Amerika’nın Vahşi Batısı’nda yaşanan 6 farklı hikayeyi anlatmaktadır. İlk hikaye, Buater Scraggc adlı bir kanunsuzu anlatmaktadır. 2. hikayede, soyguncu genç bir kovboy, 3. hikayede yaşlı Impresairo ve onun hikayeleri, 4. hikayede bir altın arayıcısı, 5. hikayede Alice Longabaugh’un kardeşiyle yaşadıkları maceralı yolculuk ve 6. hikayede ise bir grup kelle avcısının hikayeleri anlatılıyor.

6- To All the Boys I’ve Loved Before (2018)

To All the Boys I’ve Loved Before IMDb puanı: 7.3

Oyuncu kadrosu: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Israel Broussard

Filmin türü: Romantik, drama, gençlik, komedi

Filmin konusu: Filmde, liseye giden Lara Jean Covey çocukluk yıllarından itibaren hoşlandığı erkeklere mektup yazar ama bu yazdığı mektupları kimseye göstermez. Mektup yazdığı erkekler içinde çocukluk arkadaşı Josh da bulunuyor ancak Josh, Lara’nın kız kardeşi Margot ile birliktedir. Bu mektuplar bir gün ani bir şekilde sahiplerine ulaşır ve Lara kız kardeşinin bu mektupları öğrenmemesi için bir şeyler yapmaya çalışır. O sırada ise imdadına mektup sahiplerinden Peter ve enteresan kartarma planı yetişir.

7- Private Life (2018)

Private Life IMDb puanı: 7.3

Oyuncu kadrosu: Kathryn Hahn, Paul Giamatti, Kayli Carter

Filmin türü: Dram

Filmin konusu: Film karakterlerinde Rachel ve Richard umutları olmadan çocuk sahibi olmaya çalışan orta yaşta bir çifttir. Denedikleri farklı tedaviler sonrası çift, Richard’ın çocuk sahibi olmalarını engelleyen bir sağlık problemi olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini öğrenirler. Ancak bütün bunlardan sonuç alamayan çift, son olarak yumurta nakli aracılığıyla çocuk sahibi olmaya karar verirler. Dönerleri ise 25 yaşında olan Sadie’dir.

8- The Fundamentals of Caring (2016)

The Fundamentals of Caring IMDb puanı: 7.3

Oyuncu kadrosu: Craig Roberts, Paul Rudd, Selena Gomez

Filmin türü: Komedi ve dram

Filmin konusu: Filmde, emekli bir yazar olan Ben, gittiği 6 haftalık kurs sonrası hasta bakıcılığı yapmak için iş arar. 18 yaşındaki hasta Trevor’a bakmak için işe alınan Ben, Trevor’ın annesinin hoşnutsuz ve çekinden tavırlarına rağmen Trevor ile yakın ilişki kurar. İkilinin çıktığı bir yolculukta, Dot adında Trevor yaşında bir kızla tanışırlar ve yolculuk Trevor için arakadaşlık ve dostluğun ne olduğunu keşfedeceği bir yolculuğa dönüşür.

9- Dear Ex (2018)

Dear Ex IMDb puanı: 7.3

Oyuncu kadrosu: Roy Chiu, Ying-Xuhan Hsieh, Joseph Huang

Filmin türü: Komedi, dram, romantik

Filmin konusu: Kocasının ölümünden sonra, kocasının hayat sigortasından gelecek parayı oğle ve kendisine bırakmayıp Ah Jie adlı başka bir kadına bıraktığını öğrenen Liu San Lia’nın dünyası kararır. Bu yabancı adam, Lian’ın kocasının erkek partneridir ve o bunu yeni öğrenir. Oğlunu bu adamla yüzleştirmek ve haklarını savunması için Ah Jie’ye gönderen Lian, oğlunun Ah Jie ile yaşamaya başladığını öğrendiğinde yıkılır.

10- Okja (2017)

Okja IMDb Puanı: 7.3

Oyuncu kadrosu: Tilda Swinton, Ahn Seo-hyun, Paul Dano

Filmin türü: Aksiyon, Macera, Dram

Filmin konusu: Güney Kore Dağlarında büyüyen Mija, yaşadığı masalsı çocukluk döneminde Okja adında sevimli bir canavar ile dost olur. 10 yıl sonra Okja’nın ardına düşmanları takılır. Bu düşmanlar tarafından kaçırılan Okja’yı kurtarmak için Mija, farklı çıkarları olan insanlar ile ilham verici bir mücadele yaşar.

11- First They Killed My Father (2017)

First They Killed My Father IMDb Puanı: 7.2

Oyuncu kadrosu:Sareum Srey Moch, Phoeung Kompheak, Sveng Sochea

Filmin yönetmeni: Angelina Jolie

Filmin türü: Biyografi, Dram, Tarih

Filmin konusu:Film, 1970 yıllarında Kamboçya’da geçiyor. Loung Ung orta durumlu bir ailede yaşamaktadır. Ailenin sıradan giden hayatı, Kızıl Kmerler’in ülkeyi işgal etmesinden sonra yerle bir olur. Aile evleri ve işlerini bırakmak zorunda kalarak, ilkel olan çalışma kampına katılıp hayatlarını o şekilde devam ettirmeye çalışırlar. Küçük yaştaki Loung’un polis memuru babasının öldürülmesinden sonra da aile birbirinden koparılarak daha zorlu bir yaşam mücadelesi vermeye başlarlar.

12- The Christmas Chronicles (2018)

The Christmas Chronicles IMDb Puanı: 7.1

Oyuncu Kadrosu: Kurt Russell, Darby Camp, Judah Lewis

Filmin türü: Macera Komedi, Aile

Filmin konusu: Massachusetts’te yaşayan Pierce ailesi için noel neşe ve coşku veren bir kutlamadır. Ancak, ailenin itfaiyeci babası hayatını kaybedince aile zor günler geçirmeye başlar ve büyük çocuk Teddy kötü işlere bulaşır. Küçük çocuk Kate’in içinde ise hala Noel’e karşı sevgi ve umut vardır. Kate erkek kardeşi ile Noel Babaya dair bir kanıt arama çabasına girer.

13- Bird Box (2018)

Bird Box IMDb Puanı: 6.7

Oyuncu kadrosu: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich, Sarah Paulson

Filmin türü: Dram, Korku, Bilim Kurgu

Filmin konusu: Gizemli bir güç insanlığın büyük kısmının intihar etmesine neden olmuş ve iki çocuk ile hayatta kalmayı başarmış olan Malorie gözlerini bu dünyanın gerçeklerine kapatıp çocuklarla tehlikeli ama umut dolu 2 gün süren bir yolculuk yapmak zorunda kalmıştır.