Netflix IMDB puanı yüksek efsanevi filmleri ve konuları

Netflix’in Gözden Kaçan IMDB Puanı Yüksek Efsanevi Filmleri

18 Present (2020) – IMDB: 6,7

The Hater (2020) – IMDB: 7,1

I Am Mother 82019) – IMDB: 6,7

The Drug King (2018) – IMDB: 6,2

Gun City 82018) – IMDB: 6,3

The Ritual 82017) – IMDB: 6,3

Fractured (2019) – IMDB: 6,4

Tigertail (2020) – IMDB: 6,5

Tallulah (2016) – IMDB: 6,7

I Don’t Feel At Home İn This World Anymore (2017) – IMDB: 6,9

First They Killed My Father 82017) – IMDB: 7,2

The Ballad Of Buster Scruggs 82018) – IMDB: 7,3

Okja 82017) – IMDB: 7,3

Dolemite Is My Name (2019) – IMDB: 7,3

Durante La Tormenta (2018) – IMDB: 7,4

The Two Popes (2019) – IMDB: 7,6

The Boy Who Hanessed The Wind (2019) – IMDB: 7,6

Beast Of No Nation (2015) – IMDB: 7,7

Crip Camp (2020) – IMDB: 7,8

Marriage Story (2019) – IMDB: 8,0

bu şekilde sıralanmaktadır;

18 PRESENT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

18 Present filmi

, Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir.18 Present, genç bir kadının dünyaya geldiği günden bu güne kadar her yaş gününde vefat eden annesinden bir armağan alması ve 18 yaşına girdiğinde fantastik bir şekilde ölen annesinin bu genç kıza hamile olduğu zamanlara gitmesi ve bu armağanları ne şekilde hazırladığını teker teker görmesi konusu ele alınmıştır.

THE HATER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Hater filmi

, Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. The Hater’da, hukuk fakültesinde okuyan Tomasz adındaki bir gencin aşık olduğu kız olan Gabi’yi ve bulunduğu aileyi etkileyebilmek için sosyal medyada karalama taktikleri geliştirmiş bir şirkette işe başlaması ve bu iş esnasında yaptığı bütün yanlışlıklarla yüzleşmesi konusu ele alınmıştır.

I AM MOTHER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

I Am Mother filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. I Am Mother’da, distopik bir dünyada robotların yönetimi ele almış olması ve insanlığın sonunu getirmek üzere olması karşısında robotlarla birlikte büyütülen genç bir kadının gerçek yaşamını öğrenmesi ile beraber annesini bulabilmek için yaptığı şeyler konusu ele alınmıştır.

THE DRUG KİNG FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Drug King filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. The Drug King’te, yasa dışı uyuşturucu ticareti ile para kazanan minik çaptaki bir kaçakçının karşısına çıkan fırsatları değerlendirerek Japonya ve Kore arasında yaptığı ticaret üzerinden uyuşturucu kralı olması konusu ele alınmıştır.

GUN CİTY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gun City filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. Gun City’de, 1920’li iç savaş çıkaracak derecede büyük bir silah deposunun soyulmasının sonrasında polisler ve anarşistler arasında yaşanmış olan çatışmalar konusu ele alınmıştır.

THE RİTUAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Ritual filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. The Ritual’de, üniversite okuduğu zamanlardan bu yana çok yakın arkadaş olan 4 dostun İskandinav ormanlarının keşfi amacı ile çıktıkları gizemli yolculukta kayıp olmaları ve ormanda belanın bu dört yakın dostun peşine düşmesi konusu ele alınmıştır.

FRACTURED FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fractured filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. Filmde, küçük kız çocuğu ve eşi ile bir seyahate çıkan Ray Monroe isimli bireyin yolda geçirdikleri kaza sonucuyla yakınlardaki bir hastaneye gidişi ve burada MR için bir odaya alınan karısı ve kızının bir anda ortadan kaybolması sonrasında yaşananlar konusu ele alınmaktadır.

TİGERTAİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tigertail filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. Tigertail’de, çocukluk ve gençlik zamanlarını yoksulluk içinde yaşadıktan sonra daha iyi bir yaşam sürmek amacıyla Tayvan’ dan New York’a gelmiş ve tüm sevdiklerini geride bırakmış olan Grover adındaki karakterin yıllar geçtikten sonra çocuğu ile tekrar bir iletişim kurabilmek için verdiği mücadele konusu ele alınmaktadır.

TALULLAH FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Talullah filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. Talullah’ta, sevgili olduğu kişi ile hiç anlaşamadığından dolayı ilişkilerini bitiren LU adındaki karakterin annesinin bakmadığı bir bebeğe sahip çıkması fakat çok tecrübesiz olduğundan dolayı ilişkisini bitirdiği sevgilisinin annesinden yardım almasından sonra yaşanan olaylar konu edilmiştir.

I DON’T FEEL AT HOME İN THİS WORLD ANYMORE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

I Don’t Feel At Home İn This World Anymore filmi,

I Don’t Feel At Home İn This World Anymore’da

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir., sessiz bir yaşam sürerken genç bir kadın hırsızlar tarafından soyulan ve sonrasında bu hırsızların peşine düşen, bu zorlu durumla baş etmeye çalışırken garip bir karakter yapısına sahip olan komşusundan da yardım isteyen genç bir adamın deneyimlediği maceralar konu edilmiştir.

FİRST THEY KİLLED MY FATHER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

First They Killed My Father filmi,

Netflix izleyicilerinin gözden kaçırdığı filmlerden biridir. First They Killed My Father’da, Kamboçya’ da yaşamını sürdüren 4 yıllık soykırım ve saldırıların ülkede yaşanan 5 yaşındaki bir kız çocuğunun bakış açısıyla anlatılması konu edilmiştir.

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Ballad of Buster Scruggs filmi,

Netflix izleyicilerinin gözden kaçırdığı filmlerden biridir. The Ballad of Buster Scruggs’da, iç savaşın son zamanlarında Vahşi Batı’ da yaşanan westen tadında birbirinden farklı 6 hikaye konu edilmiştir.

OKJA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Okja filmi,

Netflix izleyicilerinin gözden kaçırdığı filmlerden biridir. Okja’da, Mija ismindeki genç bir kadın ve onun en yakın dostu olan Okja ismindeki büyük bir hayvanın duygusal dostlukları konu edilmiştir. Okja filmi, Cannes Film Festivalinde birçok ödüle aday olmuştur.

DOLEMİTE IS MY NAME FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dolemite Is My Name filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. Dolemite is My Name filmi, 1970’ li senelerin ünlü komedyenlerinden Rudy Ray Moore’ un yaşamı konu edilmektedir. Filmde Dolemite’ nin albümlerine de çoğunlukla yer verilmektedir.

DURANTE LA TORMENTA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Durante La Tormenta filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. Durante La Torment filminde, yeni evlerine taşınmış olan ve mutlu bir hayat yaşayan Vera ve David’in evlerine taşındıktan itibaren Vera’ nın evin önceki sahibine ait olan bir kaset bulması ve bu kaseti izlerken esrarengiz bir şekilde ölen bu kişi ile ilişki kurmaya başlaması konu edilmiştir.

THE TWO POPES FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Two Popes filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. The Two Popes’te, kendinden sonra görevi devralacak ve yerine geçecek olan kardinal ile sıkı bir arkadaşlık kuran Papa’nın öyküsü konu edilmiştir.

THE BOY WHO HARNESSED THE WİND FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The boy who Hanessed The Wind filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. The Boy Who Hanessed the Wind filminde, Afrika’da fakirlikle ve bir yandan da kuraklıkla mücadele eden halk için el yordamı ile bir rüzgâr tribünü hazırlamış olan ve halkı dertlerinden kurtaran William Kamkwamba adındaki karakterin öyküsü konu edilmiştir.

BEAST OF NO NATİON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Beast Of No Nation filmi

, Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. Beast Of No Nation’da, Afrika’ da yaşanan iç savaş esnasında ailesinden koparılmış ve askerlik yapmaya zorlanmış Agu adındaki bir çocuğun yaşadığı mücadele konu edilmiştir.

CRİP CAMP FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Crip Camp filmi,

Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir. Crip Camp’te, engelli gençler için düzenlenen bir kampta geçen olaylar ve gençlerin çoğunun bu kamp sonrası yaşamının değişmesi konu edilmiştir.

MARRİAGE STORY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Marriage Story filmi

, Netflix izleyicilerinin gözlerinden kaçırdığı filmlerden biridir.Marriage Story’de, evlenmiş bir çiftin kavgalarla geçen zor evlilikleri ve sonrasında gelen acı verici boşanma süreci konu edilmiştir.